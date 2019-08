Brennender Laster bei Aumühle

Kilometerlanger Stau auf der B 213 bis zum Nordring

+ Der Lastwagen brannte komplett aus. Foto: bor

Wildeshausen – Ein Lastwagen hat am Dienstag gegen 19 Uhr auf der A 1 in Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und -Nord Feuer gefangen. Der Lastwagen brannte komplett aus. Und das trotz des Einsatzes der Feuerwehren aus Ahlhorn, Wildeshausen und Düngstrup, die mit mehreren Dutzend Kräften vertreten waren. Eine Wasserleitung vom Hydranten in Aumühle zum Brandort erleichterte die Löscharbeiten.