Brennender Adventskranz und berauscht im Laster

Polizei und Feuerwehr auch an Heiligabend im Einsatz

Auch Heiligabend im Einsatz: Die Polizei zog berauschte Fahrer aus dem Verkehr. Symbolfoto: dpa

Landkreis – So sicher wie die Bescherung am Heiligabend ist, dass mindestens ein Adventskranz in Brand gerät. So auch am 24. Dezember um 18 Uhr an der Holunderstraße in Bookholzberg (Gemeinde Ganderkesee). Dort war ein an der Decke angebrachter Kranz zu Boden gefallen und hatte Feuer gefangen. Die Flammen konnten durch die anwesenden Bewohner vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Diese musste im Anschluss nur noch die Wohnung lüften.