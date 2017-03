Brennende Matratze beschäftigt Landgericht

Wildeshausen - Weil in einem Zimmer des Hauses „Ammerland“ der Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen eine Matratze unter starker Rauchentwicklung brannte, kam es am 26. Januar vergangenen Jahres gegen 18.20 Uhr zu einem Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen.

Die Sache ging glimpflich aus, alle Personen konnten rechtzeitig mithilfe der Diakonieangestellten evakuiert werden. Diese Brandstiftung eines Bewohners hat jedoch am Montag, 13. März, ein gerichtliches Nachspiel. Der 26-Jährige muss sich nun vor dem Landgericht Oldenburg dafür verantworten, dass er ein Bettlaken in seinem Zimmer angezündet hatte, um eine Einweisung in die Karl-Jaspers-Klinik (Fachkrankenhaus für Psychiatrie) zu erreichen.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr soll insgesamt ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro entstanden sein, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts Oldenburg.

Wildeshausens Ortsbrandmeister Hermann Cordes, der in der Nähe wohnt, war damals direkt zum Diakoniegelände gefahren, um sich davon zu überzeugen, dass es sich diesmal nicht um einen Fehlalarm handelte. Kurz darauf trafen 30 Kräfte vor Ort ein.

Parallel zur Evakuierung der Bewohner löschten die Feuerwehrleute den Brand und befreiten später das Gebäude mit Druckbelüftern von Rauchgas. Da zunächst die Zahl möglicher Verletzter unbekannt war, wurden 50 Rettungskräfte (unter anderem auch die Malteser) alarmiert.

Glücklicherweise gab es letztlich keine Geschädigten. Der Verursacher wurde tatsächlich im Anschluss in die Fachklinik eingewiesen. Nun aber muss er sich für sein gefährliches Verhalten verantworten.

