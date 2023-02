+ © bor Tempo 30? Der Ausschuss sprach sich mehrheitlich für die Geschwindigkeitsbegrenzung in ganz Wildeshausen aus. © bor

Im Ausschuss für Stadtentwicklung war am Donnerstagabend eine breite Mehrheit für Tempo 30 in ganz Wildeshausen. Das muss allerdings die Straßenverkehrsbehörde anordnen.

Wildeshausen – Der Stadtentwicklungsausschuss hat während seiner Sitzung am Donnerstagabend im Stadthaus in Wildeshausen mit großer Mehrheit empfohlen, dem UWG-Antrag für eine Tempo-30-Reduzierung in der ganzen Kreisstadt zu folgen. Einzig die FDP war dagegen.

Das letzte Wort hat der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss, der sich voraussichtlich am 16. März mit dem Thema befassen wird. Sollte dieser ebenfalls zustimmen, kann die Stadtverwaltung Gespräche mit der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Oldenburg aufnehmen. „Denn nur die Behörde ordnet Tempo 30 an. Das kann die Politik nicht bestimmen“, betonte Baudezernent Manfred Meyer. Im Austausch mit dem Kreis werde nach Wegen für eine Umsetzung gesucht werden.

Tempo 30 das neue Tempo 50?

Tempo 30 sei das neue Tempo 50, sagte Antragsteller Matthias Kück (UWG) und sprach vom Zeitgeist. Er verwies auch auf Nachbarkommunen wie Ahlhorn, Delmenhorst und Vechta, wo das Thema bereits vorangetrieben werde.

Günter Lübke (Pro Wildeshausen) meinte, er sei überhaupt nicht gegen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Er verwies aber auf rechtliche Gründe, die gegen eine flächendeckende Einführung sprächen. „Der Antrag in der vorliegenden Form würde von der Straßenverkehrsbehörde abgelehnt werden“, war er sich sicher. Er beantragte daher, die Beratung an dieser Stelle abzubrechen. Dem wollte aber niemand folgen. Lübke selbst ist in dem Ausschuss nicht stimmberechtigt.

Bürgermeister Jens Kuraschinski widersprach dem Ratsherren. „Man muss mit der Zeit gehen und Gespräche aufnehmen.“ Dann werde man sehen, wie weit man komme.

Die SPD unterstützte den Antrag ebenfalls. „Das würde ich gar nicht Zeitgeist nennen, sondern Einsicht in die Vernunft“, sagte Evelyn Goosmann (SPD). Für Wohnstraßen sollten grundsätzlich Begrenzungen gelten, schlug sie vor.

Das Ansinnen der UWG sei richtig, so Jens-Peter Hennken (CDW). „Ob man mit der Größe der Fläche übers Ziel hinausschießt, geben wir zu bedenken“, schränkte er ein. Was die rechtlichen Vorbehalte angeht, sei dies Aufgabe der Verwaltung. „Am wichtigsten ist allerdings, dass die Maßnahme akzeptiert wird.“ Autofahrer müssten auf breiten Ausfallstraßen Tempo 30 fahren. Er regte an, erst einmal Tempo 30 an einigen Straßen in der Innenstadt zu testen und dies dann zu erweitern.

Marcell Görke (CDU) zeigte sich ein wenig verwundert über Lübkes Einlassung. „Grundsätzlich sind wir dafür, die Geschwindigkeit zu reduzieren“, sagte er. Die Expertise in Sachen Verkehrsrecht maße er sich aber nicht an. Im Antrag stehe ja auch nichts Dramatisches, meinte der Christdemokrat. Das Ganze werde von den Behörden vor der Umsetzung geprüft. „Dann kriegen wir eine Antwort und sind schlauer“, schloss Görke.

Marc Depken (FDP) wollte den Antrag allerdings nicht mitgehen. „Bei Tempo 30 wird der Sicherheitsabstand zu den Radfahrern auch nicht eingehalten“, meinte er. Zumal die Leute sowieso schneller als 30 fahren würden. Die Stadt habe des Weiteren auch keine Möglichkeit, Verstöße gegen Tempo 30 überall zu ahnden. Sinnvoller sei es daher, dem Autofahrer zu verdeutlichen, wie schnell er ist. Als Mittel der Wahl verwies er auf Geschwindigkeitsmesstafeln.

Klaus Schultze (Grüne) unterstützte den Antrag ebenfalls. „Die Argumentation, da wird sich sowieso nicht dran gehalten, finde ich skurril. Dann könnte man die Steuergesetze auch weglassen“, entgegnete er dem Liberalen.

Kreszentia Flauger (Linke) war ebenfalls dafür. Die derzeitigen Schilder mit vielen zeitlich begrenzten Tempo-30-Zonen seien nicht zielführend. „Da blickt doch keiner durch. Die Autofahrer werden überfordert.“ Die Lebensqualität in der Stadt werde durch die Geschwindigkeitsbegrenzung steigen.