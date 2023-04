Breite Mehrheit für neuen Spielplatz

+ © bor Der Spielplatz entsteht zurzeit an der Wittekindstraße in Wildeshausen. Allerdings ist die eigentliche Anlage kleiner als der abgesperrte Bereich. Aus Sicherheitsgründen soll der Platz eingezäunt werden. © bor

Der Bauausschuss hat sich für Änderungen auf der Burgwiese in Wildeshausen ausgesprochen. Die Arbeiten laufen bereits

Wildeshausen – Gegen die Stimmen von Ulrich Kramer (CDU) und Gudrun Brockmeyer (CDW) hat sich der Wildeshauser Bauausschuss am Donnerstagabend im Rathaus für die Änderung des Bebauungsplans „Am Schabböge“ ausgesprochen. Teil dessen ist der Bau eines neuen Spielplatzes zwischen Ententeich und Wittekindstraße auf der Burgwiese. Einige Ratsmitglieder befürchten wegen der Lage eine Gefahr für spielende Kinder.

„Die Nähe zur Wittekindstraße und zur Wasserfläche ist unglücklich. Man sollte auch mal den Mut haben, eine Entscheidung zurückzunehmen“, appellierte Brockmeyer an die Mitglieder des Ausschusses. „Ich habe die Änderung schon vergangenes Jahr abgelehnt, weil ich ein Problem mit der Lage des Spielplatzes an der Straße und beim Ententeich habe“, ergänzte Kramer. Er warf auch die Frage auf, warum bereits gebaut wird, obwohl die Änderung des Bebauungsplans noch läuft.

Bei einer Ablehnung würde weitergebaut

Darüber informierte Bürgermeister Jens Kuraschinski. „Was passiert bei einer Mehrheit im Bauausschuss gegen den Spielplatz? Nichts. Denn die Baugenehmigung liegt vor und es wird gebaut.“ Die Stadt habe beim Landkreis Oldenburg eine Befreiung von den Festsetzungen des städtischen Bebauungsplans beantragt, die auch genehmigt worden sei. Der Landkreis habe aber darum gebeten, auch den Bebauungsplan anzupassen.

Unsere Zeitung hat nachgefragt, ob die Politik oder die Verwaltung entschieden hat, die Befreiung zu beantragen. Es war der Bürgermeister. Aus dem Stadthaus heißt es dazu: „Das ist ein Geschäft der laufenden Verwaltung. Der Rat hatte ja bekanntlich sehr frühzeitig die vorgesehenen Projekte positiv begleitet. In Umsetzung dessen war nach vorheriger Abstimmung mit dem Kreis ein Befreiungsantrag erforderlich, der auf den Weg gebracht wurde.“

Zurück zur Ausschusssitzung. Rainer Kolloge (UWG) stimmte für die Änderung des Bebauungsplans. Er habe früher als einziger Sicherheitsbedenken geäußert, betonte er. Und auch jetzt sei er der Meinung, „die Lage ist nicht 100-prozentig glücklich, aber ich finde es komisch, wenn nun kurz vor Toreschluss der große Widerstand geweckt wird. Der Drops ist gelutscht.“ Er habe genug Stimmen aus der Bevölkerung gehört, die mit dem alten Spielplatz am Burgberg nicht einverstanden seien. „Der ist ziemlich dunkel. Da mochten viele Eltern ihre Kinder nicht mehr spielen lassen.“

Wolfgang Sasse (CDU) meinte, die Diskussion sei zuletzt „ein bisschen hochgekocht“. Der eine finde den Platz gut, der andere eben nicht. Aber: „Die Verwaltung wird doch nicht so verrückt sein, uns da einen Spielplatz hinzubauen, bei dem die Kinder verunfallen.“ Er warb für Vertrauen zum Planer.

Zu den Änderungen am Bebauungsplan „Am Schabböge“ gehört auch ein Abschnitt an der Hunteabbruchkante. Zurzeit gilt dort ein Pflanzgebot für die Anlieger, das allerdings in der Vergangenheit für manchen Streit gesorgt hat. Deswegen hat die Stadt vorgeschlagen, das Pflanzgebot auf öffentliche Flächen zu verlagern. Dem stimmte der Ausschuss ebenfalls mehrheitlich zu.

Einzig die Grünen waren dagegen, die das Pflanzgebot für die Anlieger erhalten wollten. „Damit schaffen wir einen Präzedenzfall“, mahnte Oliver Klär. Sein Antrag fand aber keine Mehrheit.

Stadt soll Pflanzgebot übernehmen

Auch der fraktionslose Ratsherr Karl Schulze Temming-Hanhoff ist gegen die Änderungen. Er warf dem Bürgermeister vor, den Rat „dreist anzulügen“. Ihm geht es unter anderem um einen Trampelpfad zur Hunte. Die Änderung führe dazu, den mit dem Weg verbundenen Erholungsgedanken zu behindern, „was erhebliche Umweltauswirkungen sind“. Deswegen sei das beschleunigte Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans unzulässig. Laut Stadt ist das Verfahren aber rechtlich in Ordnung. „Da musst du halt mit deinen Dackeln woanders lang gehen“, meinte Sasse zu Schulze Temming-Hanhoff.