Breite Mehrheit für Freibad-Sanierung in Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

Muss man sich an diesen Anblick gewöhnen? Das Nichtschwimmerbecken ist seit 2019 geschlossen. © Archiv

Es gibt zwar eine breite Mehrheit für die Freibad-Sanierung in Wildeshausen. Die Finanzierung könnte aber schwierig werden.

Wildeshausen – Jede Menge Lob für die CDU und viel grundsätzliche Zustimmung für die Sanierung des Wildeshauser Freibads, aber auch starke Zweifel an der Finanzierbarkeit: So lässt sich die Diskussion am Mittwochabend im Stadtentwicklungsausschuss der Kreisstadt zusammenfassen. Am Ende stimmte die Politik einstimmig bei Enthaltung der Gruppe Grüne/Linke dafür, „das geänderte Sanierungskonzept des Wildeshauser Freibades in den Haushaltsberatungen der Jahre 2023 ff. zu berücksichtigen und zu beraten“. Wer jetzt Beifall klatschen möchte, sollte sich jedoch zurückhalten, denn die Finanzen könnten zu einer unüberwindlichen Hürde werden.

Zu den Zahlen: Bisher hatte die Stadtverwaltung mit rund 7,5 Millionen Euro kalkuliert. Die CDU hat sich mit Fachleuten aus der Stadt und darüber hinaus zusammengesetzt und eine abgespeckte Version für rund 4,5 Millionen Euro erarbeitet. Fraglich ist, ob die etwa 2,4 Millionen Euro Fördergeld vom Bund auch für diese Variante zur Verfügung stehen. Das Geld war eigentlich für die erstgenannte Sanierung bewilligt worden. Weiterer Knackpunkt: Damit die Bundesmittel fließen, muss kommendes Jahr mit dem Projekt begonnen werden. Und noch zwei Sätze zum aktuellen Zustand: Das Schwimmerbecken konnte im Sommer genutzt werden, während der Nichtschwimmerbereich seit 2019 gesperrt ist. Und auch beim Springerbecken gab es technische Probleme.

Abgespeckte Sanierung: Viel Lob für die CDU

„Wir haben einen Weg aufgezeigt, wie es geht, und die Kosten um die Hälfte gekürzt“, sagte Marcell Görke (CDU). Viele Ratskollegen lobten seinen Einsatz und den anderer Fachleute aus Wildeshausen und außerhalb. Er warb dafür, loszulegen. Wegen der wirtschaftlichen Lage werde „die Bevölkerung weniger Urlaub im Ausland machen, also gehen die meisten dazu über, Urlaub im Inland zu machen. Wir wollen ein Luftkurort sein und müssen den Leuten gewisse Dinge bereitstellen.“

Für die CDW drückte Jens-Peter Hennken (CDW) deutliche Zustimmung aus. „Wir müssen die Sanierung vorantreiben, weil wir als Mittelzentrum gewisse Ansprüche haben und wir den Tourismus ansprechen wollen. Mehr machen wir hier im Fachausschuss nicht. Die Finanzierung regeln wir dann im Finanzausschuss.“

Das könnte angesichts der knappen Kassen ein Problem werden. „Wir können nicht über Dinge fantasieren, die nicht im Haushalt abbildbar sind. Wir müssen die Dinge realistisch angehen“, mahnte Bodo Bode (Pro Wildeshausen).

Wenig Chancen auf Umsetzung?

Da war er nicht der Einzige. Rainer Kolloge (UWG) stellte fest: „Wir können uns die Sanierung zurzeit nicht leisten. Alles andere ist ein Stück weit Verlogenheit. Jeder, der so tut, als könnten wir das machen, muss sagen, wo das Geld herkommen soll.“ Gleichwohl betonte er, nicht gegen die Sanierung zu sein. Die müsse so schnell wie möglich erfolgen. Realistisch sei das aber erst ab 2025.

Stephan Dieckmann (SPD) sah ebenfalls wenig Chancen auf eine Umsetzung. Das Projekt werde „im Gewitter, das bei den Haushaltsberatungen heraufziehen wird, zu Grabe getragen werden“.

Bei der AfD sieht man ebenfalls wenig Alternativen zum Abwarten. „Es ist kein Geld da. Dann kann auch nicht gebaut werden“, meinte Ratsherr Frank Voigt (AfD).

Die Gruppe Grüne/Linke enthielt sich, weil sie ein Naturbad zumindest mal gründlich geprüft haben möchte. In Sachen Sanierung „können wir so oder so entscheiden, es wird im Haushalt nicht darstellbar sein“, sagte Klaus Schultze (Grüne). Er musste sich gegen Kritik von Görke wehren, der ein Naturbad ablehnt und von einem „Tümpel“ sprach.

„So sehr es mir wehtut, es geht nicht“, wies auch Kreszentia Flauger (Linke) auf die klammen Kassen hin. „Alle Fraktionen wollen ein funktionsfähiges Freibad haben. Wir sollten aber nicht so tun, als sei das jetzt möglich.“

Die Haushaltsberatungen sind am Mittwoch, 30. November, ab 18.15 Uhr im Rathaus zentrales Thema, wenn der Finanzausschuss zusammenkommt. Dann wird sich zeigen, wie und ob es mit der Freibad-Sanierung weiter geht.