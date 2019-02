Braugasthaus kann kommen

Volkshochschule verlässt Villa Knagge im September / Einigung aller Parteien

+ Hier entsteht ein Braugasthaus: Die Villa Knagge bekommt mit Nordmann einen neuen Eigentümer. Foto: bor

Wildeshausen - Der Weg für das Braugasthaus in der Villa Knagge in Wildeshausen ist frei. Dies teilten Roland Damme, Geschäftsführer der Firma Getränke Nordmann, Paul Bramlage, Vereinsvorsitzender der Volkshochschule Wildeshausen (VHS), Bernhard Kramer, Kirchenprovisor der Kirchengemeinde St. Peter, und Hubert Bartelt, Verwaltungsdirektor der Stiftung Johanneum, am Dienstagnachmittag gemeinsam mit.