Braucht Wildeshausen eine weitere Kindertagesstätte?

Wildeshausen - Viele Eltern müssen in Wildeshausen damit leben, nicht sofort einen Krippenplatz für ihren Nachwuchs zu bekommen. Braucht es eine weitere Kindertagesstätte, um das Problem langfristig zu lösen? Der Neubau soll Thema während der Haushaltsberatungen im Herbst sein.

Wie berichtet, hatten 42 Mädchen und Jungen zum 1. August keinen Krippenplatz erhalten. Die Verwaltung rechnet aber damit, dass viele Kinder in den kommenden Monaten ihren dritten Geburtstag feiern, dann in den Bereich der Drei- bis Sechsjährigen im Kindergarten aufrücken und so Raum für Nachrücker in den Krippen frei wird. Doch diese Lösung überzeugt längst nicht alle.

„Ich bin der Meinung, wir haben viel zu wenig Platz“, sagt zum Beispiel CDW-Ratsherr Stefan Brors. Derzeit werden pro Jahr 200 Kinder geboren, deren Eltern ihren Wohnsitz in Wildeshausen haben, wie Zahlen der Stadt belegen. „Da kann man sich ausrechnen, wie viele Plätze wir brauchen“, so Brors. Seiner Ansicht nach bedarf es für Krippe (eins bis drei Jahre) und Kindergarten (drei bis sechs Jahre) zusammen 1 000 Plätze. Aus dem Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt geht jedoch hervor, dass es derzeit nur 600 Kindergarten- und 190 Krippenplätze gibt. „Also insgesamt nur 790“, so Brors, der fordert: „Es muss eine Lösung her.“ Der Ausschuss für Ordnung, Soziales und Familie kommt am Donnerstag, 6. September, ab 18.15 Uhr im Stadthaus zusammen. Auch um die Versorgung mit Krippen- und Kindergartenplätzen zu diskutieren.

In diesem Zusammenhang lehnt Brors Container ab, und auch eine Großtagespflegestelle scheint in seinen Augen nicht viel zu helfen. Dort könnten nur zehn Kinder betreut werden. Überhaupt gestaltet sich die Schaffung einer solchen Einrichtung schwierig. Die Akquise geeigneter Räume zu angemessenen Konditionen beziehungsweise ohne die Notwendigkeit größerer Umbauten sei schwierig, heißt es in der Sitzungsvorlage. Und wenn der Preis stimmt, gibt es baurechtliche Anforderungen, die in zwei Fällen nicht zu erfüllen waren. Dennoch hält die Verwaltung die Großtagespflegestelle „insbesondere in Spitzenzeiten für ein sinnvolles Alternativangebot“.

Allerdings hat man das Platzproblem im Stadthaus durchaus auf dem Schirm und glaubt nicht an eine „Allheillösung“ durch eine Großtagespflegestelle. Laut Verwaltung ist „im Zuge der Haushaltsberatungen über den Neubau einer mehrgruppigen Kita zu entscheiden“.

Sollte es dafür eine politische Mehrheit geben, stellt sich die Frage nach dem Standort. Für Brors wäre ein Gelände in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Vor Bargloy“ denkbar, auch wenn er sagt: „Erst einmal geht es darum, den Bedarf festzustellen.“

bor