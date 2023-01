Brandsätze vor Flüchtlingsunterkunft: Untersuchung noch nicht abgeschlossen

Von: Dierk Rohdenburg

Soll bald genutzt werden: die Flüchtlingsunterkunft am Westring. © dr

Wildeshausen – Die Aufregung war groß, als ein Mitarbeiter des Landkreises Oldenburg am Silvestertag mehrere mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllten Flaschen vor einem Gebäude am Wildeshauser Westring gefunden hatte, das noch in diesem Jahr als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden soll.

Wie der Pressesprecher der Polizei, Albert Seeger, auf Nachfrage mitteilt, ist der Inhalt der Flaschen bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt. Polizei und Staatsschutz sind sich aber sicher, dass die Flüssigkeit in den Flaschen leicht entzündlich war. Begleitend werden die Behälter auch noch auf verwertbare Fingerabdrücke oder Herkunftshinweise untersucht.

Wie berichtet waren die Flaschen außerhalb des Gebäudes unter Steinen und Laub Flaschen versteckt.

„Aufgrund des Fundorts und Inhalts musste das Deponieren der Flaschen als fehlendes Verständnis für und Drohung gegen die geplante Einrichtung verstanden werden“, so Pressesprecher Albert Seegers nach dem Fund. Die Flaschen seien sichergestellt worden, zugleich seien die Sicherheitsmaßnahmen an entsprechenden Einrichtungen erhöht worden.

Durch die regelmäßigen Überprüfungen der Notunterkünfte durch Mitarbeiter des Landkreises Oldenburg konnte der Zeitraum für das Ablegen der Flaschen eingegrenzt werden – von Freitag, 30. Dezember, 16.30 Uhr, bis Samstag, 31. Dezember, 13.30 Uhr.

Die Notunterkunft soll in diesem Jahr in Betrieb genommen werden

Die Notunterkunft soll in diesem Jahr in Betrieb genommen werden, wenn in den anderen Einrichtungen kein Platz mehr vorhanden ist. Bislang wurde sie nur vom Technischen Hilfswerk vorbereitet. In der Kreisstadt leben derzeit Flüchtlinge auf dem Gelände der Diakonie Himmelsthür.

Landrat Christian Pundt und Wilfried Grieme, Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, waren nach dem Fund vehement dem Eindruck entgegengetreten, der durch das Deponieren der Flaschen entstehen könnte. Sie betonten, dass sich Schutzsuchende im Landkreis sicher fühlen könnten.