Brandmelder im Kreisaltenheim und Motorsägeneinsatz in der Wiekau

Wildeshausen – Die Feuerwehr in Wildeshausen musste am Samstag zweimal raus.

Während noch einige Kameraden beim Familienfrühstück saßen, gegen 9.48 Uhr, piepsten die Meldeempfänger das erste Mal. Es ging zur Goldenstedter Straße zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Kreisaltenheim. Der recht schnell eintreffende Einsatzleiter konnte schnell Entwarnung geben, sodass die weiteren noch auf Anfahrt befindlichen Einsatzfahrzeuge die Alarmfahrt abbrechen konnten. Es lag kein Schadenfeuer vor.

Telefonisch wurde unmittelbar nach diesem Einsatz ein Gefahrenbaum im Bereich der Wiekau gemeldet. Daraufhin rückte zunächst der Kommandowagen als Erkundungsfahrzeug aus. Über den Korb der Drehleiter wurde der zu umsturzgefährdete Baum mittels Motorkettensäge abgetragen und abgelegt.

Polizeimeldungen aus dem Landkreis Oldenburg:

Am Freitag befuhr ein 59-Jähriger um 18.45 Uhr mit seiner Sattzugmaschine mit Auflieger die B 213 in Richtung Wildeshausen und kam aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Straßen „Landriede“ und „Bei der Schenke“ nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet er laut Polizeibericht vom Samstag über die Berme in einen nicht wasserführenden Graben. Der 40-Tonner kam im Graben auf seiner rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Laut einer am Auflieger angebrachten Gefahrguttafel war dieser mit einer umweltgefährdeten Flüssigkeit beladen. Eine Gefahr für die Umwelt bestand jedoch nicht, da kein Behälter beschädigt wurde und somit keine Flüssigkeit ausgelaufen war.

Aus organisatorischen Gründen konnte die Bergung der Sattelzugmaschine mit seinem Auflieger erst am Samstag bis mittags erfolgen. Die B 213 wurde aus diesem Grunde zwischen Brettdorf und Hengsterholz in beide Fahrtrichtungen durch die Straßenmeisterei Delmenhorst gesperrt.