Brandheißer Tipp

Feuerwehr Wildeshausen und „Auszeit“ laden zu Tag der offenen Tür ein

+ Jörg Kramer, Marcell Görke und Daniel Engels (v.l.) werben für den Tag der offenen Tür bei Feuerwehr und „Auszeit“. - Foto: dr

Wildeshausen - 5 000 Flyer hat die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen an Schulen und bei Wehren in der Region verteilt. Am Tag der offenen Tür am Sonntag, 10. Juni, möchte sie allen Besuchern des neuen Feuerwehrhauses ein umfangreiches und interessantes Programm bieten.