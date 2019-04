Illegaler Grillplatz auf dem trockenen Heideboden erbost Heimatverein

Brandgefahr am Schafkoben

+ Abfall am Schafkoben.

Wildeshausen – Hergen Stolle, Vorsitzender des Heimatvereins Düngstrup, ist stinksauer: „Wir sind kein Wiederaufbau- und Aufräumverein“, wettert er mit Blick darauf, dass in diesen Frühlingstagen ständig Müll rund um den Schafkoben in Holzhausen angehäuft wird. Am Sonnabend hatten die Mitglieder des Heimatvereins dort aufgeräumt und zwei Müllsäcke mit Unrat gefüllt. Jetzt lag in der Holzhauser Heide schon wieder haufenweise Abfall.