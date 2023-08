Brand im Kuhstall in Wildeshausen-Lüerte: Tiere gerettet

+ © Nordwest-Media Großeinsatz am Kuhstall in Lüerte. © Nordwest-Media

Die Wildeshauser Feuerwehr musste am Samstag gegen 8.30 Uhr einen Brand in einem Kuhstall in Lüerte löschen. Die Tiere wurden gerettet.

Die Feuerwehr wurde von der Großleitstelle zu einem Gebäudebrand nach Lüerte bei Wildeshausen alarmiert. Dort sollte der Melkstand in einem Kuhstall brennen, Tiere sollten sich noch im Gebäude befinden.

Beim Eintreffen war die Lage zunächst relativ unübersichtlich, da das Gebäude stark verraucht war, aber schließlich konnten die ersten Feuerwehrkräfte den Brand schnell lokalisieren und die Ausbreitung verhindern. Sämtliche Kühe, es waren 30 bis 40, konnten von der Feuerwehr unverletzt aus dem Stall gerettet und auf eine Weide hinter dem Stall geführt werden.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte der Großteil des Gebäudes gehalten werden, allerdings müssen die Kühe an einem anderen Ort untergebracht werden, da sie dort nicht mehr abgemolken werden können. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell nicht bekannt, für den Landwirt ist der Ausfall des Melkstands aber ein empfindlicher Schaden.