Betrunkener Wildeshauser stürzt mit Mofa - dieses gerät in Brand

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © Daniel Karmann/dpa/Archiv

Wildeshausen – Ein betrunkener 38-jähriger Wildeshauser ist am Samstag gegen 0.56 Uhr mit seinem Mofa verunglückt.

Als die Polizei zum Einsatzort in Großenkneten kam, brannte das Mofa. In der Nähe befand sich der betrunkene Eigentümer. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,46 Promille. Der Schaden beträgt 500 Euro. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Durch ein Maisfeld geflüchtet

Bereits in der Nacht zu Freitag ist ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Straße Falsbult in der Gemeinde Großenkneten in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Er durchfuhr nach Angaben der Polizei von Samstag ein Maisfeld und flüchtete. Zur Schadenshöhe gibt es keine Angaben.

Baumaterialien gestohlen

Bislang unbekannte Personen sind in der Nacht zu Freitag in mehrere Baucontainer auf Baustellen an der Vechtaer Straße in Ahlhorn eingebrochen und haben Baumaterialien gestohlen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 bei der Polizei in Wildeshausen zu melden.

Brand im Hauswirtschaftsraum

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus am Sonntag gegen 4.30 Uhr in Achternmeer an der Straße „Am Korsorsberg“ konnten sich eine 79-Jährige sowie ihr 55-jähriger Sohn rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie wurden durch Rauchmelder geweckt und stellten starke Rauchentwicklung imHauswirtschaftsraum fest. Mit Eintreffen der Feuer- und Polizeikräften hatten sich beide Bewohner bereits eigenständig und unverletzt aus dem Haus begeben.



Das Feuer konnte nach kurzer Zeit von den Kräften der Feuerwehren Achternmeer und Wardenburg unter Kontrolle gebracht und nachfolgend gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.