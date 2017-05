Brand der Bahnhofshalle vor Gericht

Wildeshausen - Knapp zwei Jahre, nachdem die Lagerhalle am Wildeshauser Bahnhof abgebrannt ist, steht ein mittlerweile 17-jähriger Jugendlicher aus Wildeshausen vor dem Jugendgericht. Ihm wird vorgeworfen, eine Brandstiftung begangen zu haben, durch die ein Schaden von 500.000 Euro entstanden sein soll. Der Termin zur mündlichen Verhandlung am 31. Mai ist nicht öffentlich.

Das Strafmaß im Jugendrecht ist breit gefächert, da bei jungen Menschen, insbesondere dann, wenn sie sich noch nichts haben zu Schulden kommen lassen, der Erziehungsgedanke von großer Bedeutung ist. Von einem eventuellen Urteil über eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung hängt allerdings ab, ob es Schadensersatzforderungen geben kann.

Dass es erst 22 Monate nach dem Brand zur Anklage kommt, lag an vielen Anfragen der Versicherungen. Die Lagerhalle war an mehrere Personen vermietet gewesen, die dort verschiedene Sachen untergestellt hatten, darunter ein Auto, Holz, Spielzeug und ein Fotoarchiv.

Die Halle am Bahnhof war um kurz nach 18 Uhr in Brand geraten. Die Polizei hatte schon kurz darauf zwei Jugendliche in Gewahrsam genommen. Wenige Tage später teilten die Ermittler mit, dass ein damals 15-Jähriger für den Brand verantwortlich sei. In der Nachricht stand, der Jugendliche habe nicht vorsätzlich gehandelt. Er habe im Rahmen der Vernehmungen eingeräumt, im Außenbereich der Halle ein Feuer entfacht zu haben.

Dieses sei aber nicht mit dem Willen geschehen, die Halle gezielt in Brand zu setzen. Viel mehr sei das Feuer außer Kontrolle geraten und habe auf den Holzaufbau übergegriffen. Zu retten gab es für die Feuerwehren allerdings nichts mehr. Das Gebäude brannte komplett nieder. Eine neue Halle soll nach den Plänen des Eigentümers bis Ende des Jahres errichtet werden. - dr