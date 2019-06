Brand in Backstraße

Aldrup – Ein Motorbrand in der Backstraße des Unternehmens Agrarfrost in Aldrup hat am frühen Sonntagmorgen um 3.04 Uhr mehr als 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Düngstrup und Colnrade auf den Plan gerufen. Weil sich in den Fritteusen kein Fett befand, ging der Vorfall glimpflich aus. Bei ihrem Eintreffen erblickten die Brandschützer offene Flammen. Die vorhandene CO2-Löschanlage musste nach Angaben der Feuerwehr manuell ausgelöst werden, da sie wegen der Ausführung von Wartungs-/Reinigungsarbeiten außer Betrieb gesetzt worden war.

Nach Erlöschen des Feuers erkundeten Trupps die Einsatzstelle unter Atemschutz. Der Einsatz währte ungefähr zwei Stunden.