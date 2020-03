Bouleplatz soll umgebaut werden

Wildeshausen – Der Wildeshauser Pétanqueclub „Wilde Boule“ nimmt mittlerweile mit zwei Mannschaften am Ligabetrieb teil. Allerdings entspricht die Spielfläche im Krandel nicht den Anforderungen des Deutschen und des Niedersächsischen Pétanqueverbandes für Wettkämpfe, sodass eine Erweiterung in Planung ist.

Am morgigen Donnerstag besichtigen die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Tourismus, Sport und Kultur die Anlage, um dann über die Veränderungsmöglichkeiten zu beraten, die bereits mit der Wildeshauser Schützengilde abgestimmt sind.

Es werden mehr Lampen benötigt

Die Spielfläche muss zwar größer werden, der Verein weist aber ausdrücklich darauf hin, dass kein Baum beschädigt oder entfernt werden muss. Zwingend notwendig für einen Spielbetrieb, der in die Abendstunden hineinreicht, sind weitere Lampen. Zudem müssen die drei vorhandenen Leuchten in Richtung Wald versetzt werden. Um die eigenen Gerätschaften sicher unterzubringen, plant der Club die Aufstellung eines Containers. „Am vorteilhaftesten ist ein Standort, an der der wilde Waldweg auf den Bouleplatz trifft“, heißt es in einem Konzept. Damit könnte das Überqueren des Sportplatzes durch Spaziergänger während des Spielbetriebes vermieden werden.

Hecke aus ortsüblichen Pflanzen

Am vorderen Ende des Bouleplatzes in Nähe der Einfahrt zum Krandelparkplatz soll der Sportbereich durch eine bis zu einem Meter hohe Hecke abgegrenzt werden, die aus ortsüblichen Pflanzen besteht, um Insekten als Nahrungsquelle zu dienen.

Zwischen dem letzten Baum an der Grenze zum Parkplatz könnten die Poller durch weitere Exemplare ergänzt und mit einer Kette verbunden werden. Diese Hindernisse können entfernt werden, wenn der Platz von der Wildeshauser Schützengilde oder der Stadt für Feiern genutzt wird. An der Stirnseite könnte ebenfalls eine Hecke gesetzt werden. Da die Spielfelder durch am Boden liegende Schnüre markiert werden, sind sie nicht hinderlich, wenn eine andere Platznutzung geplant ist. Die Bänke sollten zum Bouleplatz hin ausgerichtet werden. dr