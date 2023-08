Bothe aus Wildeshausen investiert in Ladesäule und Fahrzeuge: Taxi-Unternehmer setzt auf E-Autos

Von: Dierk Rohdenburg

Übergabe der neuen VW ID.4: Geschäftsführerin Nadine Bothe mit Klaus Ramke, Prokurist beim Wildeshauser Autohaus Hoppe. Rechts steht ein VW E-Buzz, der bald als Fünfsitzer verfügbar ist. © dr

Wildeshausen – Wer sein Elektro-Fahrzeug auf dem Weg über die A1 im Bereich Wildeshausen möglichst schnell aufladen möchte, erhält über seine App den Hinweis, beispielsweise zum Unternehmen Taxi-Bothe an die Buchbinder-Straße zu fahren. Dort steht seit wenigen Monaten einer der derzeit leistungsfähigsten DC-Lader, der auch von Privatleuten genutzt werden kann.

Allein dafür haben Inhaber Stefan Bothe und seine Tochter und Geschäftsführerin Nadine innerhalb der vergangenen Monate 80.000 Euro (36.000 Euro Förderung durch den Bund) investiert. Außerdem setzen die Bothes zunehmend auf E-Taxis und haben dafür weitere rund 350.000 Euro ausgegeben.

Drei neue Fahrzeuge des Typs VW ID.4 wurden vor wenigen Tagen vom Wildeshauser Autohaus Hoppe an den Taxi-Betreiber übergeben. „Ich bin fest von der E-Mobilität überzeugt“, sagte Stefan Bothe. Seiner Tochter geht es genauso. Für sie ist das Fahren mit Strom, der aus einer Fotovoltaikanlage gewonnen wird, die Zukunft.

Begonnen haben Bothes vor drei Jahren mit einem Tesla, der als Firmenwagen genutzt wurde, aber auch als Taxi genehmigt war. Das Fahrzeug hat sich nach Angaben der Unternehmer bewährt. „Deshalb haben wir vor einem Jahr den ersten ID.4 bei Hoppe bestellt“, berichtete Stefan Bothe.

Bothe verfolgt seit fünf Jahren einen Plan

Seinen Angaben zufolge, verfolgt die Firma seit fünf Jahren den Plan, die Klimabilanz zu verbessern. Auf dem Dach hat Bothe eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von 30 Kilowattpeak installieren lassen. Die AC-Lader mit einer Leistung von bis zu 22 Kilowattstunden hat er schon länger. „Da dauert der Ladevorgang aber acht bis zehn Stunden“, berichtete Stefan Bothe. Mit dem jetzt installierten DC-Lader könne er mit einer Leistung von 100 Kilowatt einen Akku in 28 Minuten auf 80 Prozent laden. Wenn die fünfjährige Förderung ausgelaufen mit der verlangten Drosselung der Leistung vorüber sei, dann seien sogar 300 Kilowatt möglich. Für das Taxiunternehmen ist schon die jetzige Leistung sehr gut, denn jeweils zwei Fahrzeuge können in einer kurzen Pause aufgeladen werden. „Das haben wir bereits während des Gildefestes getestet“, berichtete Nadine Bothe. „Das hat in der Nacht gut geklappt.“

Auch ein Mehrsitzer soll noch angeschafft werden

Die drei neuen ID.4 haben Bothe jeweils 50.000 Euro gekostet. Pro Fahrzeug musste er noch 7.000 Euro für den Umbau zu einem Taxi bezahlen, denn das gibt es von den Herstellern für E-Fahrzeuge noch nicht. Die Folierung schlug pro Auto auch noch mit 1.500 Euro zu Buche. „In Großstädten wie Hamburg und Berlin gibt es pro Fahrzeug eine Förderung von 10.000 Euro“, berichtete Stefan Bothe. In Niedersachsen habe er aber alles aus eigener Tasche bezahlen müssen. Dennoch ist er überzeugt, dass er den richtigen Weg geht, und möchte gerne noch einen VW Buzz als Elektrofahrzeug bestellen, sobald der als Mehrsitzer verfügbar ist und für den Schulfahrdienst eingesetzt werden kann.

„Das ist eine Win-Win-Situation“, beschrieb Olaf Hoppe, Inhaber des gleichnamigen Autohauses, das Projekt. Neben den E-Taxis könnte jeder seinen Privatwagen aufladen. „Das wird richtig gut angenommen“, bestätigte Stefan Bothe. Seit Dezember habe er monatlich bis zu 50 Ladevorgänge mit einer Leistung von insgesamt 2 500 Kilowattstunden registriert. Die Tendenz sei steigend, weil Reisende von der Autobahn den Umweg in Kauf nähmen. „Es war sogar schon ein ,Erlkönig‘ mit einem chinesischen Fahrer dabei“, freute sich Stefan Bothe über ungewöhnliche Gäste in getarnten Auto-Prototypen. „Da habe ich ganz schön gestaunt, als der hier stand.“