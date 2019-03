Bonuskarten stützen Einzelhandel

Wildeshausen – Die Idee ist ganz einfach: Arbeitgeber gewähren ihren Mitarbeitern statt einer Gehaltserhöhung eine monatliche Sachleistung in Höhe von 44 Euro, die die Betriebe nicht versteuern müssen. Das Guthaben wird auf Karten geladen, mit denen nur in Wildeshauser Geschäften bezahlt werden kann. Hinter dem Einfall steckt die Firma Benity aus der Kreisstadt, die nun mit der Putenschlachterei Geestland den größten Arbeitgeber Wildeshausens für ihr System gewonnen hat. Insgesamt nutzen rund 400 Arbeitnehmer die Karten regelmäßig, erzählt Benity-Geschäftsführer Karsten Poppe. Das Netzwerk von Läden, in denen mit den Karten bezahlt werden kann, ist auf 25 angewachsen. Als „BeeLocal 2.0“ startete das Projekt im Mai vergangenen Jahres.

Norbert Deeken, Geschäftsführer von Geestland, meint: „Poppe hat uns mit seinem Konzept überzeugt.“ Seit Anfang des Jahres erhalten Mitarbeiter, die länger als sieben Jahre dabei sind, die Karte mit 44 Euro Guthaben pro Monat. „Es geht darum, den Leuten etwas Gutes zu tun“, so Deeken, der „Angenehmes mit Nützlichem“ verbinden will. Er möchte damit den Einzelhandel in der Stadt stärken, aber auch den Standort Wildeshausen stützen.

Neben Einzelhändlern wie Apotheken, Modegeschäften und Juwelieren gehört auch das E-Center am Westring zu dem Netzwerk. Geestland hatte darauf gedrängt, einen Betrieb für Mittel des täglichen Bedarfs zu integrieren. Und Inhaber Oliver Einemann schloss sich gerne an. „Weil ich für Wildeshausen und ja auch selbstständig bin“, erklärt er. Mit der Benity-Karte kann im E-Center an speziellen Lesegeräten bezahlt werden. Wichtig ist, dies vorher dem Kassenpersonal mitzuteilen, da die Buchung über ein eigenes System läuft. Künftig sollen Hinweise auf dem Boden zu den Kassen führen, die für die Karte ausgerüstet sind. In den anderen Geschäften, die Teil des Netzwerks sind, kann problemlos wie mit einer EC-Karte bezahlt werden.

Poppe versucht, das Netzwerk zu erweitern. „Wenn alle abwarten, wie es läuft, wird das nichts“, findet er. Perspektivisch kann er sich vorstellen, auch außerhalb von Wildeshausen Partner zu finden. Es gebe in der Kreisstadt einige größere Arbeitgeber, deren Mitarbeiter nicht so sehr daran interessiert seien, in die Innenstadt zu gehen. Stattdessen könnten die Angestellten die Karte in ihrem Heimatort nutzen.

Neben dem Ziel, mehr Umsatz zu generieren, meint Poppe auch, dass mit dem Projekt Mitarbeiter gebunden werden können. „Wir verbessern die Infrastruktur, wenn wir den Handel stärken.“ Als Geschäftsführer von „Rock und Blues“ an der Huntestraße nennt er ein praktisches Beispiel: Er würde gerne eine junge Frau als Auszubildende gewinnen, doch die wolle lieber in einer größeren Stadt mit besser Infrastruktur arbeiten.

Poppes Idee lässt sich auf andere Städte und Kommunen übertragen. So interessiert sich auch Hans-Werner Aschoff, Wirtschaftsförderer des Landkreises Oldenburg, für das Konzept. Für kommende Woche ist Poppe zu einem Treffen mit den Wirtschaftsförderern aus den Gemeinden eingeladen. „Wir unterstützen das Konzept durchaus, auch um mal zu sehen, wie das läuft“, sagt Aschoff. Grundsätzlich gebe es zwar keine Maßnahme, die alles ändere. „Es wird weiter in Richtung E-Commerce gehen.“ Aber die Karte sei „eine gute Möglichkeit, um Geld im Ort zu halten“. bor

Weitere Informationen

Eine Liste der Akzeptanzstellen und weitere Infos zu dem Projekt sind im Internet einsehbar: www.arbeitgeber-city-gutschein.de