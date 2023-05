Auftakt des Gildefestes: Serenade für Heinrich Boning

Von: Dierk Rohdenburg

Serenade in Gedenken an Heinrich Boning: Das Musikkorps Wittekind spielte „Second Waltz“. © dr

Wildeshausen – Die Wildeshauser Schützengilde hat zum offiziellen Auftakt des Gildefestes am Sonntag auf der Burgwiese ein bewegendes ehrendes Zeichen gesetzt. Sie gedachte des langjährigen Präsidenten des Gildegerichts, Heinrich Boning, der am 3. April im Alter von 87 Jahren gestorben war, mit einer Serenade vor dem Großen Zapfenstreich.

Die Gilde hatte nach Angaben von Oberst Willi Meyer nach dem Tod Bonings den Kontakt zur Familie gesucht und gefragt, welche Lieder zu seinen Ehren gespielt werden sollen. Ehefrau Rita Boning und Tochter Melani Fipper, die beide auf der Burgwiese dabei waren, entschieden sich für „Second Waltz“ und ein Medley. Die Stücke wurden vom Musikkorps Wittekind vor Tausenden Gästen intoniert, von denen einige früher die humoristischen Ausführungen des Gilde-Originals vor Gericht genossen haben dürften.

Wenige Stunden zuvor hatte die Stadt zum Empfang ins historische Rathaus eingeladen. Auch dort erinnerte Bürgermeister Jens Kuraschinski an Boning, der ein „Kenner der Stadt“ gewesen sei und „zu allem eine Anekdote zu erzählen wusste“.

Bürgermeister betont Bedeutung der Stadt

Der Bürgermeister betonte die Bedeutung Wildeshausens als älteste Stadt im Oldenburger Land. „Wir müssen als historische Stadt erkennbar bleiben“, sagte er. Mit Blick auf die Sanierung der alten Lohgerberei an der Huntestraße machte er deutlich: „Es muss nicht alles abgerissen werden. Damit geht jedes Mal ein Stück Geschichte und Kultur verloren.“ Beispielhaft für gelungene Gebäudeerhaltung nannte er auch die Sanierung der Villa Knagge sowie des Häuserensembles an der Kleinen Straße, das vom aktuellen Gildekönig Timo Poppe hergerichtet wird.

„Es tut sich einiges in Wildeshausen“, betonte Kuraschinski vor den Ehrengästen. „Wir sind auf einem guten Weg.“ Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Innenstadt weiter an Attraktivität gewinnen wird. Die Wildeshauser Schützengilde spiele bei diesen Plänen eine große Rolle. So habe sie sich für den Erhalt der Widukindhalle als Veranstaltungsort engagiert und ein Drittel der zusätzlichen Kosten von 240 000 Euro übernommen. „Dafür ein großer Dank an die Gilde und an den Stadtrat, der auch 80 000 Euro zur Verfügung gestellt hat“, so Kuraschinski.

Bürgermeister Jens Kuraschinski begrüßte die stellvertretende Bürgermeisterin Evelyn Goosmann. © bor

Zur Innenstadtentwicklung und den in diesem Rahmen eingeleiteten Maßnahmen meinte Kuraschinski aus der Bevölkerung zu vernehmen, dass „die kritischen Stimmen allmählich verhallen“. Die Kritik komme oft direkt aus der Stadt. Wer von außerhalb nach Wildeshausen fahre, sehe die Entwicklung in der Innenstadt positiver. Wichtig sei es auch, dass der Ratskeller wieder eröffnet werden konnte und die Gastronomie ausgeweitet wird. „Wenn der Marktplatz gut bespielt ist, ist das die halbe Miete für die Innenstadt“, so der Bürgermeister.