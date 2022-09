Bonifatiuswerk unterstützt katholische Gemeinde in Wildeshausen

Teilen

Neues Fahrzeug: Monsignore Georg Austen (von links), Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, überreicht Johannes Seibert und Pfarrer Ludger Brock aus der Gemeinde St. Peter in Wildeshausen einen rapsgelben „BONI-Bus“. © Helmers

Für katholische Gemeinden in der Diaspora hat das Bonifatiuswerk eine spezielle Förderung. Davon profitiert jetzt auch die Gemeinde in Wildeshausen.

Wildeshausen/Paderborn – Der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen, hat vor Kurzem in Paderborn drei rapsgelbe „BONI-Busse“ an Vertreter aus dem Offizialatsbezirk Oldenburg, das zum Bistum Münster gehört, übergeben. „Die Busse sind mobile Glaubenshelfer und sollten nicht starr stehen, sondern in den Einsatz gebracht werden“, sagte er.

Monsignore Georg Austen ist laut Pressemitteilung überzeugt, dass die gelben Transporter einen guten Dienst leisten werden: „Man muss sich fragen: Was ist erforderlich bei den heutigen pastoralen Begebenheiten und Herausforderungen? Die Busse werden diesbezüglich in ihren Einsatzstellen einen wertvollen Beitrag leisten, um Menschen zusammenzubringen.“

Bus wurde sehnlichst erwartet

In der katholischen Kirchengemeinde St. Peter in Wildeshausen wurde der Bus sehnlichst erwartet: Es komme stets zu Überschneidungen bei der Reservierung des bisher eingesetzten Fahrzeugs aus dem Jahr 2006. Dabei werde der Neuzugang nach der Fusion der Kirchengemeinden St. Peter und Herz-Jesu-Ahlhorn dringender denn je benötigt, um Fahrdienste bei Gottesdiensten, Zeltlagern für die Messdiener und weiteren Aktionen der Gemeinde anbieten zu können. „Wir freuen uns als Pfarrgemeinde sehr“, sagte Pfarrer Ludger Brock: „Der neue Bus wird uns in der Kinder- und Jugendarbeit sowie bei diversen Veranstaltungen sehr helfen.“

Neben Wildeshausen profitieren auch die katholische Kirchengemeinde St. Willehad in Nordenham und der Landesverband Oldenburg des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) mit Sitz in Vechta. Seine acht Mitgliedsverbände begleiten 10 000 Jugendliche im Offizialatsbezirk Oldenburg und konnten schon in der Vergangenheit auf einen rapsgelben Minibus zurückgreifen. „Er ist uns eine große Hilfe bei der Arbeit in den Jugendverbänden, seien es Seminare oder Ferienlager“, berichtete Stefan Riedmann, geschäftsführender Referent. Nach 15 Jahren müsse jedoch ein Ersatz für den Bus her, um auch weiterhin sicherstellen zu können, dass junge Menschen aus der nordoldenburgischen Diaspora leichter an den Veranstaltungen der katholischen Jugendarbeit im Offizialatsbezirk teilnehmen können. Christina Krogmann, ebenfalls vom BDKJ, ist sich sicher: „Der neue Bus wird die Verbandsarbeit im Oldenburger Land tatkräftig unterstützen.“

Rund 265.000 Katholiken leben im Offizialatsbezirk Oldenburg

Im Offizialatsbezirk Oldenburg leben rund 265 000 Katholiken. Dies entspricht einem Anteil von 27 Prozent. Dabei gibt es konfessionsmäßig große Unterschiede im Oldenburger Land: In den beiden südlichen Landkreisen Cloppenburg und Vechta stellen Katholiken die Mehrheit der Bevölkerung, während sie im Norden in einer deutlichen Diaspora leben. Das Bonifatiuswerk unterstützt die Anschaffung eines „BONI-Busses“ mit zwei Dritteln der Kosten für Pfarrgemeinden und kirchliche Institutionen in deutschen Diaspora-Regionen mit einem Katholikenanteil von bis zu 20 Prozent. Konkret heißt das: Die drei Fahrzeuge werden mit einer Fördersumme in Höhe von gut 68 000 Euro bezuschusst.