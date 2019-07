ExxonMobil nimmt Förderstätte bei Heinefelde wieder in Betrieb

Bohrer frisst sich zum Erdgas durch

+ Zwei Arbeiter schließen eine neue, 400 Kilogramm schwere und neun Meter lange Stange an das Bohrgestänge an. Fotos: bor

Wenn Sie diesen Artikel gelesen haben, ist ExxonMobil wieder ein paar Meter dichter am Erdgas: Ein 15 Zentimeter breiter Bohrkopf frisst sich zurzeit Tag und Nacht durch den Boden unter der Erdgasförderstätte „Dötlingen Z3A“ nordöstlich von Heinefelde in der Wildeshauser Landgemeinde. Dort, in einem der ertragreichsten Felder der Region, wurde von 1971 bis 2013 Erdgas zutage gefördert. Bis es in rund 3 800 Meter Tiefe zu einem technischen Problem kam, ein Teil der komplizierten Förderapparatur war abgerissen und nicht mehr zu reparieren.