Schaffer präsentiert Bockbier mit Kirschgeschmack

Wildeshausen – Welches Braunbier schlägt man einer großen Zahl von Gildeoffizieren vor, die im Laufe der Jahrzehnte schon so gut wie jedes Getränk präsentiert bekommen haben? Diese Frage muss sich der Schaffer am Ende seiner Dienstzeit vor der wichtigsten Offiziersversammlung im historischen Rathaus stellen.

Schaffer Fabian Reinke stellte es praktisch an. Er präsentierte der Versammlung am Dienstag zunächst ein alkoholfreies Malzbier aus seiner Universitätsstadt Paderborn. „Der Student soll schließlich studieren und nicht saufen“, erklärte er. Damals hätten er und seine Kommilitonen im Studienfach „Populäre Musik“ gerne das Braunbier gewählt, so seine Auskunft.

Neben einem klassischen Schwarzbier präsentierte der Schaffer noch eine Entdeckung aus dem heimischen Getränkehandel am Westring. „Ein Kirsch-Bockbier, das ich selbst probiert habe“, so Reinke. „Ich habe mir gedacht, dass wir zu dem neuen und äußerst beliebten Schaffertrunk mit Karamellgeschmack auch ein Bier benötigen, das sich von den anderen abhebt.“

Traditionell kann der Schaffer allerdings für seine Biere werben, so lange und gut er kann. Am Ende hagelt es von der Offiziersversammlung ohnehin nicht so ernst zu nehmende Kritik an den Sorten. Dass „Braunbier satt“ ausgeschenkt werden soll, hat ja ohnehin bereits die Himmelfahrtsversammlung entschieden.

Der Schafferpokal muss „tadellos“ sein

Wichtige Regularien bei der Offiziersversammlung am Dienstag vor Pfingsten sind zudem die Beratung über die Kostenvoranschläge für das Gildefest sowie die Übergabe des Inventars an den zukünftigen Fähnrich Reinke.

Vor wenigen Tagen hat der Inventarausschuss mit dem Vorsitzenden Major Udo Leibscher sowohl das Rat- und das Stadthaus als auch das Zeughaus sowie den Keller der Landesssparkasse zu Oldenburg besucht, wo über das Jahr der Schafferpokal aufbewahrt wird. Dieser muss natürlich im „tadellosen Zustand“ präsentiert werden, denn um 24 Uhr wird auf dem Rathausbalkon der Nachfolger von Reinke vorgestellt und muss zusammen mit seiner Frau und dem General der Gilde den Zaubertrank aus dem Pokal trinken.

Am Dienstag wird natürlich auch der neue König ausgeschossen. Die noch amtierende Majestät Thorsten Graf legte seine neue Plakette für die Königskette vor, deren Gewicht beglaubigt wurde. Sie zeigt einen Zylinder und das gelbe Band des Gildeclubs des Königs, der „Die Gelben“ heißt.