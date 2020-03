Blutspende auch in Corona-Zeiten wichtig

Rotes Kreuz bietet zwei Termine am 1. und 2. Apri an / Besondere Sicherheitsvorkehrungen

+ Erhöhte Temperatur? In diesem Fall kann es keine Blutspende geben. Foto: dri

Wildeshausen – Es gibt derzeit nur wenige Gründe, das Haus zu verlassen. Die Blutspendeaktion in der Widukindhalle ist jedoch auch in Zeiten des Coronavirus unverzichtbar. Wie Organisatorin Bianca Lammers vom Deutschen Roten Kreuz in Wildeshausen mitteilt, hält die Organisation an den Terminen am Mittwoch und Donnerstag, 1. und 2. April, jeweils von 15.30 bis 20 Uhr, in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen an der Feldstraße fest. Für Erstspender gibt es eine kleine Überraschung, der Personalausweis ist in jedem Fall mitzubringen.