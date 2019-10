Blutbuche vorm Johanneum hat wieder „schützende Arme“

Die Blutbuche vor dem Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen hat wieder „schützende Arme“. Rund 20 Bürger haben am Donnerstag einen selbst gestrickten Schal am Stamm des mehr als 100 Jahre alten Baums angebracht, um darauf aufmerksam zu machen, dass dieser schützenswert ist. Gleichzeitig ist eine Unterschriftenaktion für den Erhalt der Pflanze angelaufen. „Wir sind wachsam“, sagte Marianne Bernhard-Beeskow stellvertretend für ihre Mitstreiter. Anfang September hatte die Gruppe schon einmal „schützende Arme“ um den Baum gelegt, doch der Schal war drei Wochen später entfernt worden. Wer dafür verantwortlich war, ist unbekannt. Das Krankenhaus hatte damals auf Nachfrage unserer Zeitung bestritten, einen Auftrag dafür gegeben zu haben. Bekanntlich soll das Johanneum erweitert werden, wobei eventuell auch der Erhalt der Blutbuche zur Diskussion steht. Auf das Verschwinden der „schützenden Arme“ angesprochen, betonte Bernhard-Beeskow: „Wie machen einfach weiter, wenn jemand den Schal wegnimmt.“ In ihren Augen steht die Buche zwar auf dem Grund und Boden des Johanneums, sei aber ein ortsbildprägender Baum. Die Unterschriftenaktion wird getragen von Bürgern aus Stadt und Landkreis. Unterstützer sind die Nabu-Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen, Vorstandsmitglieder des Bürger- und Geschichtsvereins der Kreisstadt, der Verkehrsverein, die Interessengemeinschaft „Naherholungsgebiet Himmelsthür“ und das Bündnis „Mensch-Umwelt-Tier“. Die Listen liegen an verschiedenen öffentlichen Orten in Wildeshausen wie dem LiLi-Servicekino oder der Buchhandlung „bökers am Markt“ aus. Foto: Bornholt