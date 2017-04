Blumenschmuck für die Innenstadt

An vielen Laternenmasten in der Innenstadt hängen nun mit Blumen bepflanzte Ampeln.

Wildeshausen - Die Wildeshauser Innenstadt wird bunter. Am Mittwoch brachten Mitarbeiter eines niederländischen Dienstleisters 38 Pflanzgefäße an Laternenmasten an der Wester- und Huntestraße sowie am Marktplatz an und pflanzten dort Frühlingsblumen ein.

Zunächst sollen überall Stiefmütterchen und andere Frühblüher für bunte Tupfer sorgen, doch vor dem Spargelfest am 7. Mai kommt eine neue Bepflanzung mit dauerhaften Sommerblumen wie beispielsweise Geranien in die Gefäße.

Tiefe Töpfe gegen lange Trockenphasen

Das Projekt wird aus einem gemeinsamen Topf der Stadt Wildeshausen und des Handels- und Gewerbevereins finanziert. Der Dienstleister gießt die Blumen alle zwei Wochen und sorgt für Nachpflanzungen, wenn die Pflanzen nicht mehr schön aussehen. Längere Trockenzeiten und Hitze können die Blumen recht gut überstehen, weil die Gefäße tief sind und einen Wasservorrat beinhalten.

„Wir wollen zunächst sehen, wie das klappt“, so Stadtmarketingbeauftragte Daniela Baron. Deshalb habe die Stadt die Frühjahrsbepflanzung auch recht günstig bekommen, um zu prüfen, wie der Blumenschmuck wirkt. Die Ampeln sind lediglich gemietet. Der Vertrag kann jederzeit gekündigt werden.

Die Ankündigung einer geregelten Pflanzung war im Rat sehr gelobt worden. Vor Jahren schon hatte der Bauhof mal Ampeln bestückt. Die Pflege war aber sehr aufwendig, sodass man davon wieder abrückte. Die städtischen Angestellten kümmern sich in diesen Tagen aber um die Bepflanzung der großen Kübel und der Beete in der Stadt mit Frühlingsblumen. Diese werden in der Regel nach dem Gildefest durch Sommerpflanzen ausgetauscht.

dr