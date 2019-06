Blühmischung gratis auf dem Wochenmarkt

Vor der Alexanderkirche blüht es bereits vielfältig. Doch es gibt viel zu wenig Blüten für Insekten in der Stadt. Foto: dr

Wildeshausen – An vielen Stellen der Stadt Wildeshausen blüht es herrlich bunt – wie hier vor der Alexanderkirche. Damit die Insekten jedoch noch viel mehr Blumen anfliegen können, verteilen die Blumen- und Pflanzenhändler sowie der Imker am Donnerstag, 20. Juni, von 8 bis 13 Uhr auf dem Wildeshauser Wochenmarkt kostenlose Samentütchen mit einer Spezialmischung für Bienen – solange der Vorrat reicht.

Nach Angaben der Deutschen Marktgilde enthalten die Tüten Blumensamen für Blüten, die den Bienen von Juli bis Oktober reichlich Nektar und Pollen bieten können. „Machen Sie mit. Je mehr bienenfreundliche Pflanzen blühen, desto höher ist die Bestäubungsleistung der Bienen und Wildbienen – eine wichtige Grundlage für unser Ökosystem und die biologische Vielfalt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Selbstverständlich sei an diesem Tag auch die restliche Familie der Marktbeschicker vor Ort. „Es geht halt nichts über frische Produkte zu fairen Preisen und den persönlichen Kontakt zwischen Erzeuger und Kunde“, so die Marktgilde.

Die Besucher des Wildeshauser Wochenmarktes könnten aus dem vielfältigen Angebot der verschiedenen Marktbeschicker wählen, die auf dem Marktplatz sowie der Westerstraße stehen. Der Bereich ist am Donnerstagvormittag für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Marktleiterin ist Ursula Bohnes. dr