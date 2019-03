BLOW vorbereitet für Jahreskonzert

35 Musiker proben im Rahmen eines Übungswochenendes / Auftritt am 6. April

+ Gut gelaunt und vorbereitet: Die Mitglieder des Blasorchesters Wildeshausen bei ihrem Übungswochenende in Dümmerlohhausen. Foto: BLOW

Wildeshausen – Mit viel Freude und Engagement haben 35 Musiker des Blasorchesters Wildeshausen (BLOW) ein Übungswochenende in Dümmerlohhausen verbracht. Sie bereiteten sich dort auf das Jahreskonzert am 6. April um 19 Uhr im Saal der Musikschule an der Burgstraße vor. In den Gesamtproben, aber auch in kleineren Gruppen konnten neue Stücke erarbeitet werden. „Doch nicht nur das Proben stand im Vordergrund, sondern auch der Gemeinschaftssinn, denn so ein Wochenende schweißt zusammen“, berichtete Pressesprecherin Fenja Flege. „Außerdem ist es immer wieder schön zu sehen, wie sich das Orchester an diesem Wochenende musikalisch weiterentwickelt“, so Leiter Holger Becker. „Für das Jahreskonzert haben wir mal in unsere Notenschränke geschaut und quasi ein Best of BLOW-Programm erstellt.“