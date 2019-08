Blitzeranhänger macht wieder Fotos

Landkreis schafft Leihgerät an / Messanlage war in Brand gesteckt worden

+ Ein Blick ins Innere eines Blitzeranhängers: Der Landkreis Oldenburg hat ein ähnliches Exemplar ausgeliehen, da sein Anhänger stark beschädigt wurde. Foto: Imago

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Der Landkreis Oldenburg hat ein Leihgerät angeschafft, um den Ausfall seines Blitzer-Anhängers zu überbrücken. Wie berichtet, war dieser Ende Mai an der Kreuzung B 213/Buchenallee bei Steinloge in der Gemeinde Großenkneten absichtlich in Brand gesetzt worden. Derzeit wird noch geklärt, ob die 150 000 Euro teure Geschwindigkeitsmessanlage repariert werden kann, informierte Siegfried Bluhm, Leiter des Straßenverkehrsamtes. Der Landkreis hatte die Anlage erst Ende 2017 angeschafft und Anfang 2018 in Betrieb genommen. Seitdem war sie schon mehrfach besprüht und beschädigt worden. Allerdings konnten dank der Fotos in rund anderthalb Jahren auch 17 600 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gestellt werden. Ein stolzer Wert für den Landkreis, der Wert darauf legt, dass Raser erwischt werden sollen. Die Aufbesserung der Kreiskasse sei nicht das Ziel.