Blitzeranhänger in Brand gesetzt

Feuerwehr löscht brennende Reifen / Polizei wertet Aufnahmen aus

+ Mit vereinten Kräften gelang es, das Fahrzeug anzuheben und komplett zu löschen. Foto: NSN

Steinloge – Der mobile Blitzeranhänger des Landkreises Oldenburg ist in der Nacht zu Freitag von unbekannten Tätern in Brand gesetzt worden. Das Fahrzeug im Wert von 150 000 Euro stand seit einigen Tagen an der Ecke Ahlhorner Straße/Buchenallee in Steinloge.