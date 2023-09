Blasorchester Wildeshausen und Musikkorps Wittekind: Rock und Pop im Park traumhaft schön

+ © Rinne Musik unter dem Lastenfallschirm: Musikkorps Wittekind und Blasorchester Wildeshausen begeisterten die Zuhörer. © Rinne

Wildeshausen – Das gemeinsame „Sommernachtskonzert“ von Musikkorps Wittekind und Blasorchester Wildeshausen (BLOW) geriet am Samstagabend zu einem wunderbaren Sommernachtstraum.

Unter dem Motto „Rock meets Pop in the Park“ begeisterten 63 Musiker das Publikum bei kühlem, aber trockenem Wetter. Davon, dass die Organisatoren durchaus mit ein paar Tropfen Regen gerechnet hatten, zeugte ein Lastenfallschirm, der über dem Orchester gespannt war. Das engte die Szenerie zwar optisch ein, tat der Musik und der Stimmung aber keinen Abbruch.

Wildeshausens stellvertretende Bürgermeisterin Majken Hjortskov begrüßte am frühen Abend vor der Konzertmuschel über 400 Musikinteressierte. „Seit Pfingsten haben die Musiker zweimal pro Woche geprobt“, hob sie den immensen Aufwand der Amateurmusiker hervor. Zuletzt sei man sogar für ein komplettes Wochenende in Klausur gegangen.

Zwei Orchester, ein Klangkörper

Die Mühe hat sich gelohnt. Dirigent Holger Becker hat es geschafft, aus zwei Orchestern einen Klangkörper zu formen, der selbst schwierige Passagen souverän meisterte. Das tiefe Blech sorgte für klangvolle Mächtigkeit, während die Trompeten das Orchester mit ihrem Glanz überstrahlten. Klarinetten und Saxofone kamen in den filigraneren Stellen zu ihrem Recht. Sie gaben der Musik bisweilen eine jazzige Note, wenn beispielsweise Ralf Möllmann im Titel „Stevie Wonder in Concert“ zu einem Saxofonsolo ansetzte. Unterstützt wurde das Orchester – wie sollte es in der Rockmusik anders sein – durch eine E-Gitarre und einen E-Bass. Eine gelungene Mischung, der die Schlagzeuger die Krone aufsetzten.

Titel wie „Grönemeyer“, „Led Zeppelin on Tour“, „Phil Collins live“ oder auch „80er KULT(tour) führten die Zuhörer in Klangwelten des vergangenen Jahrhunderts. „Michael Jackson: King of Pop“ und „Tina on Stage“ erinnerten an die verstorbenen Pop- und Rockgrößen. Die Bandbreite reichte über 55 Jahre Musikgeschichte, gewürzt mit einer tollen Lichtshow. Die hatte der Techniker des BLOW, Marvin Walther, mal wieder perfekt kreiert.

Große Begeisterung bei den Zuhörern

Die Zuschauer waren am Ende vollends begeistert. „Wir erlebten eine supergelungene Veranstaltung. Die Songs waren mitreißend, egal welche Musikrichtung. Man bewegte sich im Takt und sang mit. Die sommerliche Atmosphäre war lauschig und begeisternd, das Programm abwechslungsreich, alte wie aktuelle Songs, dazu optische Highlights wie Illumination, Feuerwerke. Der Abend brachte Menschen zusammen, die meisten Zuhörer blieben bis zum Schluss und mit viel Beifall ging der Abend zu Ende. Wildeshausen entwickelt sich kulturell, Birte Hogeback ist eine Bereicherung“, zollte Karin Zarbock dem Stadtmarketing, das die Konzertreihe „SommerKultur“ auf den Weg gebracht hatte, ein dickes Lob.

In die gleiche Kerbe schlug Stephan Dieckmann: „Das war ein wundervoller Abend mit mehr als 400 Besuchern. Eine kleine musikalische Zeitreise, die mich in Erinnerungen schwelgen ließ. Die beiden Orchester haben super gespielt. Sie wurden mit den Worten angekündigt, dass sie die Freude an der Musik verbindet, und das hat man auch gemerkt, der Funke sprang von Anfang an über. Danke für den großartigen Abend“, schwärmte der Wildeshauser nach dem Konzert.