Blasorchester sucht weiter nach einem Probenraum

Wildeshausen - Schon traditionell plant das Blasorchester Wildeshausen (Blow) gleich zu Beginn des Jahres seine Generalversammlung in den eigenen Übungsräumen im Ida-Nieberding-Haus an der Wittekindstraße.

Am Mittwochabend konnte der Vorsitzende Johannes Rohde immerhin 27 der insgesamt 102 Mitglieder begrüßen und eine positive Bilanz ziehen. 22 mal trat das Orchester im vergangenen Jahr auf, und das erstmalig im Gasthaus Schönherr in Düngstrup veranstaltete Jahreskonzert war ein gelungener Höhepunkt. „Deshalb werden wir auch in diesem Jahr dort auftreten“, kündigte Rohde an.

Holger Becker als musikalischer Leiter unterstrich, dass Blow ein gutes Jahr hatte. Erstmals zeigten die Musiker ihr Können auch anlässlich des Bundesschützenfestes in Werlte und mit einem Konzert im Stadtpark in Zeven.

An insgesamt 47 Probenabenden haben sich die Musiker getroffen und konnten so ihre musikalische Leistung steigern. Allerdings benötigt das Orchester dringend einen neuen Übungsraum, weil es an Platz mangelt. Bislang gibt es noch keine konkreten Pläne.

„Mit unserem Bürgermeister Jens Kuraschinski haben wir jedoch einen guten Interessenvertreter. Wir werden weiter am Ball bleiben“, betonte Rohde. Angedacht sind beispielsweise ein Raum im alten Feuerwehrhaus oder im Dienstgebäude der Wildeshauser Polizei, wenn diese ausgezogen ist. Zunächst treffen sich die Mitglieder erst einmal zu einer Kohltour am 20. Januar.

