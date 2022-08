Sommerkultur-Konzert in Wildeshausen: Vielfalt kommt beim Publikum an

Von: Jürgen Bohlken

Franziska Mües (rechts) dirigierte das Blasorchester Ellenstedt auf der Burgwiese in Wildeshausen. © Bohlken

Wildeshausen – „Sie kriegen heute wirklich alles von uns: Marsch, Polka, sogar Pop und Rock“, sagte der Vorsitzende Stephan Feldhaus am Sonntagvormittag, ehe er für das Blasorchester Ellenstedt nach dem Auftaktmarsch „Auf zum Start“ das zweite Stück im Verlauf des Sommerkultur-Konzertes ankündigte – den Top 40-Hit „Shut up and dance“ von „Walk the Moon“.

Im weiteren Verlauf bekamen die rund 130 Zuhörer auf der Burgwiese in Wildeshausen allerhand auf die Ohren: Ein Medley aus Udo-Jürgens-Schlagern zählte ebenso dazu wie „Er gehört zu mir“ von Marianne Rosenberg, die Polka „Wir Musikanten“, das HipHop-angehauchte „Timber“ von Pitbull und Kesha oder auch der „Eighties Flashback“, der eine musikalische Brücke von Bon Jovi bis hin zu Michael Jackson schlägt.

Etwa 40 von insgesamt rund 50 Orchestermusikern mischten unter Stabführung von Dirigentin Franziska Mües mit. „Wir haben tatsächlich auch einige coronabedingte Ausfälle“, verriet der Vorsitzende am Rande des Konzertes. Unter den jährlich mehr als 30 öffentlichen Auftritten des Blasorchesters ragt stets das Konzert in Eigenregie am Palmsonntag in der Ellenstedter Sporthalle heraus, das in diesem Jahr erstmals wieder möglich war. „Es ist immer sehr schnell ausverkauft. Da kommen stets um die 500 Zuhörer“, sagte Feldhaus.

„Wir als Orchester haben einen langen Bezug zu Wildeshausen“, erläuterte er in Richtung Publikum. „Unser langjähriger Dirigent Henning Surmann spielt heute ein bisschen mit. Er kommt ja gebürtig aus Wildeshausen. Ich selbst habe vor 39 Jahren, glaube ich, am ,Pfingstdienstag‘ meinen ersten Auftritt auf dem Gildefest gehabt. Ich war ein kleiner Steppke mit einer Trommel. Ich habe dermaßen geschwitzt, dass mir an der Kreuzung bei der Tankstelle die Stöcke aus der Hand geflogen sind. Das war wirklich ‘ne Nummer damals. Die vielen Leute – das war schon eine Riesensache“, fuhr der Vorsitzende fort.

Wildeshausen bleibe dem Orchester treu. „Wir haben mit Franziska Mües eine neue Dirigentin. Sie stammt auch aus Wildeshausen, wohnt allerdings jetzt in Goldenstedt“, verriet der Vorsitzende dem Publikum, das im Konzertverlauf nicht mit Applaus sparte.