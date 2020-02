Blanken Busen abkleben?

Nackte Ansichten gibt es an der Tankstelle inmitten der Illustrierten zu sehen. Foto: dr

Wildeshausen – Jugendschutz ist wichtig. Da sind sich eigentlich alle Beteiligten einig. Das gilt für das Jugendamt des Landkreises Oldenburg ebenso wie für Gaststätten- und Kioskbetreiber. Doch manchmal gehen die Meinungen darüber, wie Jugendschutz praktiziert und wie eng er ausgelegt werden sollte, recht weit auseinander – und es fehlt an gegenseitigem Verständnis. So ist Wilfried Knipper, Geschäftsführer der Raiffeisen Warengenossenschaft Hatten-Huntlosen und somit Betreiber von vier Tankstellen mit angeschlossenem Shop, derzeit nicht gut auf die Kreisverwaltung zu sprechen. „Wir fühlen uns denunziert, und ich werde das Verhalten des Landkreises nicht mehr dulden“, sagt Knipper angesichts von Kontrollen des Jugendschutzes, die seiner Ansicht nach ausgeartet sind.

Pornofilme abgeklebt in das obere Regal

„Vor Jahren war es in Ordnung, Pornofilmverpackungen, die bereits abgeklebt sind, in das obere Regal zu verbannen. Ab einem Zeitpunkt im vergangenen Jahr mussten die Pornofilme dann hinter der Ladentheke verkauft werden“, so Knipper. Seine Konsequenz: „Ich habe alle Filme aus dem Programm genommen. Die Ausbuchung hat rund 8 000 Euro gekostet.“

An der Stelle der Filme stehen nach Knippers Angaben in den Tankstellen nun die „normalen Zeitschriften“ wie „Blitzillu“, „Praline“ oder „Playboy“ mit Abbildungen von blanken Frauenbrüsten. Doch ihm sei jetzt vom Jugendschutz mitgeteilt worden, dass eben diese auch abgeklebt werden müssen. „Jetzt reicht mir der Kindergarten aber richtig“, empört sich Knipper. „Ich habe meinen Mitarbeitern mitgeteilt, die Aufkleber zu entfernen. Jeder Jugendliche sieht im Internet ganz andere Bilder. Und in vielen Zeitschriftenläden werden diese Illustrierten ja auch nicht abgeklebt.“

Landkreis wünscht sic h Kooperation mit Händlern

Nach Einschätzung von Oliver Galeotti, Pressesprecher des Landkreises, haben sich die Beteiligten vermutlich nicht genau darüber verständigt, was gewünscht und gefordert ist. „Laut Jugendschutz müssen Zeitschriften mit pornografischem Inhalt, zum Beispiel, wenn sie einen Geschlechtsakt oder einen erigierten Penis zeigen, abgeklebt sein“, sagt Galeotti. Illustrierte, die unbekleidete Oberkörper zeigten, gehörten nicht dazu. Der Landkreis wünsche sich bei diesem Thema in erster Linie eine Kooperation mit den Händlern. „Wir wollen gut zusammenarbeiten.“

Das hat nach Einschätzung des Jugendamtes mit den Raiffeisen-Tankstellen in der Vergangenheit gut geklappt. Man habe die Betriebe nicht besonders scharf im Blick, wie es der Vorwurf von Knipper nahelege. So habe es im Oktober eine normale Besichtigung und Testkäufe gegeben. „Das Personal hat sich dabei einwandfrei verhalten“, zieht Galeotti Bilanz. Der Landkreis habe lediglich darauf hingewiesen, dass ein gesetzlich vorgeschriebenes Hinweisschild zum Jugendschutz gefehlt habe. Und es sei deutlich gemacht worden, dass Pornofilme hinter die Ladentheke gehörten. „Wenig später war das Jugendamt erneut vor Ort“, so Galeotti. „Da gab es keine Beanstandungen.“ Aus diesem Grund sei der Jugendschutz nun ein wenig irritiert, warum es zu Klagen des Tankstellenbetreibers gekommen sei.

Es soll ein klärendes Telefonat geben

Knipper hingegen fühlt sich vom Landkreis „gegängelt“. „Wie setzen die Leute vom Jugendschutz ihre Prioritäten?“, fragt er angesichts von freizügigen Darstellungen im TV oder Internet. Das können die Beteiligten nun in einem Telefongespräch klären. Das hat der Jugendschutz angekündigt. dr