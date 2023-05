Reststoff Stroh statt Rohstoffe in neuer Biomethananlage

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Jörn Ahlers (stehend) referierte über seine Pläne für eine Biomethan-Anlage. © Ahlers

Düngstrup – Reststoff Stroh anstelle von nachwachsenden Rohstoffen – das ist wesentlicher Bestandteil eines neuen Konzepts von Jörn Ahlers, Betreiber eines landwirtschaftlichen Familienbetriebes in der Bauerschaft Düngstrup in Wildeshausen.

Der Landwirt möchte seine Biogasanlage zu einer Biomethananlage ausbauen und plant dafür nach eigenen Angaben ein „Leuchtturmprojekt“, das in Deutschland bislang nur vereinzelt realisiert wurde – in Dänemark aber bereits erfolgreich im Einsatz ist.

Vor einem Jahr hatte Ahlers ein erstes Konzept zur Erweiterung seines Betriebes vorgestellt, das damals noch den Einsatz von großen Mistmengen zum Ziel hatte. Das stieß bei der Bevölkerung in Düngstrup unter anderem wegen der größeren Verkehrsbelastung auf Widerstand. Auch Teile des Stadtrates, der einer Änderung des Bebauungsplanes zustimmen muss, sprachen sich dagegen aus.

Projekt bei Anwohnerversammlung vorgestellt

Im Rahmen einer Anwohnerversammlung mit rund 50 Besuchern erläuterte Ahlers vor wenigen Tagen in Düngstrup sein neues Konzept, das nicht nur die Verkehrsbelastung minimieren soll, sondern auch auf die Verwertung von Reststoffen setzt. Dazu gehören unter anderem jährlich 23.000 Tonnen Stroh. „Damit wird die Konkurrenz um Ackerfläche zur Nahrungs- und Futtermittelerzeugung erheblich reduziert“, erklärte Ahlers. Die benötigte Schweinegülle (20.000 Tonnen im Jahr) falle in den betriebseigenen Ställen in der Umgebung an und könne gepumpt werden. Die übrigen Wirtschaftsdünger kämen von Nachbarn aus dem Dorf oder würden per Lastwagen aus dem Umfeld zur Anlage transportiert. Bereits heute würden 5.000 Tonnen Mist jährlich in der Biogasanlage eingesetzt. Diese Menge solle auf 10.000 Tonnen erhöht werden.

Biomethan deutschlandweit verfügbar

Ziel von Ahlers ist es, das produzierte Biogas nicht mehr zur Erzeugung von Strom und Wärme zu nutzen, sondern in einer Biogasaufbereitungsanlage zu Biomethan und für die Eigenstromproduktion zu verarbeiten. Das Biomethan könne anschließend in ganz Deutschland wieder aus dem Netz entnommen werden und als grüner Kraftstoff in Verkehr gebracht werden. „Durch die Erzeugung regenerativer Kraftstoffe aus Mist und Gülle in Düngstrup können zusätzlich rund 30.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Das entspricht den Treibhausgasemissionen von 15.000 Autos“, so Ahlers.

Um hohe Anteile Stroh verarbeiten zu können, sei allerdings eine Aufbereitung durch Vermahlung und Brikettierung notwendig, damit das Stroh im Fermenter nicht aufschwimme und die Bakterien die schwer verdaulichen Strohfasern aufschließen können. Hierzu müsse eine Halle mit einer Brikettierungslinie gebaut werden.

Ziel: Möglichst viele Transporte einsparen

Die Strohbriketts eigneten sich auch als Einstreu für Tierställe oder als Futter. Das Stroh komme aus der Region und aus Ackerbauregionen, wohin als Rückfracht feste Gärreste von der Biogasanlage mitgenommen würden. Ahlers: „Hierdurch werden viele Transporte eingespart.“

Die Klimabilanz der Anlage wird laut Betreiber weiter verbessert, indem das Kohlenstoffdioxid, das bei der Vergärung entsteht und in der Biogasaufbereitungsanlage anfällt, ebenfalls aufgefangen wird. Durch Verflüssigung wird es speicherbar und kann als grünes CO2 flexibel eingesetzt werden. Die Gärprodukte aus der Anlage können in fester oder flüssiger Form als organisches Düngemittel im Ackerbau verwendet werden.

In der Bevölkerung wurden die neuen Pläne zwar interessiert aufgenommen, die Kritik an einer erhöhten Verkehrsbelastung gibt es aber weiterhin. Mit diesen Fragen wird sich die Politik dann im Rahmen der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschäftigen müssen.