Biogas-Projekt in der Landgemeinde wächst

Von: Ove Bornholt

Teilen

Aus Holzhausen hat sich ein weiterer Betreiber an dem Projekt beteiligt. © google

Nun sind fünf Anlagen an dem Biogas-Projekt in der Wildeshauser Landgemeinde beteiligt. Die aktuellen Pläne werden im Bauausschuss vorgestellt.

Wildeshausen – Das Projekt, mehrere Biogasanlagen in der Wildeshauser Landgemeinde zu verbinden und gemeinsam zukunftssicher aufzustellen, ist gewachsen. Bisher waren drei Betreiber dabei, nun sind es vier. Marcus Becker (Holzhausen) hat sich Andreas Debbeler (zwei Anlagen in verschiedenen Gesellschaften in Düngstrup), Reinhold Willenborg (Heinefelde) und Ralf Stöver (Bühren) angeschlossen. Außer den genannten sind noch andere Landwirte an den Anlagen beteiligt. Der fünfte Standort ist ähnlich groß wie die anderen und liegt auf der Strecke von Heinefelde nach Düngstrup.

Welche Auswirkungen der Zuwachs auf das Gesamtvorhaben hat und wie es damit vorangeht, werden die Planer am Donnerstag, 31. August, ab 18.15 Uhr im Wildeshauser Bauausschuss im Rathaus vorstellen. „Es wird konkreter“, kündigt der mit der Planung beauftragte Berater Carsten Bahlburg auf Nachfrage an. Unter anderem ist offen, ob das Biogas an einem oder zwei Standorten zu Biomethan aufbereitet wird.

Biogas veredeln zu Biomethan

Mit der Umstellung hoffen die Betreiber, die wirtschaftliche Zukunft zu sichern. Wie berichtet, läuft die bisher gewährte Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für viele Anlagen bald ab oder ist schon auf ein wesentlich geringeres Niveau gesunken.

Das Biomethan soll Erdgasqualität haben und über die EWE vermarktet werden. Neben einer oder zwei Aufbereitungsanlagen ist auch vorgesehen, die Leistung der Standorte jeweils ein Stück weit zu steigern: von 2,3 auf 2,7 Millionen Kubikmeter Biogas pro Jahr. Damit verbunden ist die Anlieferung von mehr Material, was zu einer höheren Belastung der Straßen und damit der Dörfer führen wird. Allerdings werde sich der Effekt, so versicherten es die Projektbeteiligten im Mai, in Grenzen halten.

„Wildeshausen kann vom Vorhaben profitieren, insbesondere im Bereich der Kommunalen Wärmeplanung, wo zahlreiche Optionen durch Biogas vorhanden sind“, heißt es in der Projektbeschreibung. Die Stadt hat die Wärmeplanung ausgeschrieben. Diese soll bis Ende kommenden Jahres mit konkreten Handlungsempfehlungen abgeschlossen sein.

Neben diesem Projekt läuft auch die Planung der Erweiterung der Biogasanlage von Jörn Ahlers in Düngstrup. Er möchte seine Anlage ebenfalls ausbauen – allerdings in größerem Maßstab als die anderen vier Betreiber. Dafür ist auch schon das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans angelaufen. An eine Zusammenarbeit aller Akteure wird zurzeit offenbar nicht gedacht.