Biofachmarkt soll bis Ende des Jahres fertig sein

Wildeshausen – Die Altglascontainer am Zisch-Parkplatz wurden entfernt. Nun stehen dort nur noch Altkleidercontainer, die aber nicht erreicht werden können, da die gesamte Fläche zwischen dem Fressnapfgebäude und dem Westring eingezäunt wurde. Vermutlich werden sie bald abgeholt.

Nach jahrelanger Verzögerung kann nun die Zisch-Center-Westring GmbH mit dem Bau des neuen Gebäudes für den Biofachmarkt beginnen. Nach Angaben von Helmut Rang, der sowohl Investor als auch Bauunternehmer ist, sollen in den ersten Arbeitsschritten die Betonfundamente und die Sole fertiggestellt werden. Dann wird gemauert und das Dach aufgesetzt. Ziel ist es, das Gebäude bis zum Herbst fertigzustellen. Es wird sich optisch an die bestehenden Geschäfte anpassen.

„Wir hören viel Positives“, so Rang. Es gebe offenbar viele Menschen, die sich am Westring einen Biofachhändler wünschen, der auf knapp 800 Quadratmetern ein umfangreiches Sortiment vorhalten kann. Seiner Ansicht nach ist es schade, dass an der Stelle kein Backshop möglich ist, aber die Politik habe das nun mal so festgelegt, erklärt er.

Betreiber des neuen Marktes ist die Firma „Aleco“, die rund um Bremen expandiert. Geschäftsführer Georg Appel hatte vor geraumer Zeit gegenüber unserer Zeitung erklärt, dass zwar Discounter wie „Aldi“ und „Lidl“ mittlerweile auch diverse Bio-Produkte anbieten. „Es gibt aber Qualitätsunterschiede“, so Appel. Zudem sei sein Markt die richtige Adresse für Leute, die bei der Suche nach Bio-Lebensmitteln einen gewissen Stand erreicht hätten. Sie wollten sich die Waren nicht einzeln im Geschäft zusammensuchen, sondern erwarteten, dass alles im Sortiment bio ist.

Das Angebot des Biofachgeschäftes legt den Schwerpunkt auf Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogerieartikel. Der Anteil unregelmäßiger und nahrungsmittelfreier Randsortimente an der Verkaufsfläche ist nach den Festsetzungen des Durchführungsvertrages mit der Stadt auf zehn Prozent begrenzt.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes hatte sich um knapp zwei Jahre verzögert, weil Einzelhandel auf der Gewerbefläche nicht mit den Regelungen im neuen Landesraumordnungsprogramm vereinbar war. Nach intensiven Gesprächen mit dem Planer, dem Landkreis Oldenburg sowie der Industrie- und Handelskammer wurde der Bereich schließlich als „Privilegierter Nahversorgungsstandort“ ohne Aufenthaltsqualität ausgewiesen. Somit sind Cafés ausgeschlossen, die der Innenstadt schaden könnten. dr