Bio-Supermarkt öffnet am 21. November

7 000 zertifizierte Waren in Wildeshausen

+ Ein Tresen steht bereits: Der „Aleco“-Markt eröffnet am 21. November. Foto: dr

Wildeshausen – Was lange währt, wird endlich gut für die Bio-Supermarktkette „Aleco“. Das Familienunternehmen aus Ottersberg eröffnet am 21. November um 8 Uhr seinen ersten Markt im Landkreis Oldenburg am Westring in Wildeshausen. Der Supermarkt ist in einem Gebäudeensemble mit dem „Zisch“-Getränkemarkt sowie „Fressnapf“ untergebracht und hat eine Verkaufsfläche von knapp 800 Quadratmetern.