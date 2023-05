Bildungsexperte Wilfried W. Steinert: „Kinder profitieren von der Ganztagsschule“

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Wilfried W. Steinert ist Bildungsexperte. Er war lange Zeit Schulleiter einer inklusiven Ganztagsschule in Templin (Brandenburg), die für ihre Arbeit mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurde. Als Pensionär zog Steinert nach Wildeshausen. Auch im Ruhestand hält er bundesweit Vorträge und berät seine neue Heimatstadt. Redaktionsleiter Dierk Rohdenburg stellte ihm Fragen zum Thema Ganztagsschule und der Umsetzung dieses Angebotes in der Kreisstadt.

Ab dem Jahr 2026 soll es einen bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Grundschulen geben. Welche Standards sind dafür festgelegt?

Bereits im September 2021 wurde das Gesetz ohne Gegenstimmen (bei Enthaltung der AfD) im Bundestag und Bundesrat verabschiedet. Die Länder wissen seit zwei Jahren, was zu tun ist und wie die Schulen darauf vorbereitet werden müssen. Alle Grundschüler, beginnend mit den ersten Klassen, haben dann das Recht auf ganztägige Bildung und Förderung an fünf Tagen in der Woche für jeweils acht Stunden. Auch in den Ferien. Vier Wochen Schließzeit sind nur pro Jahr vorgesehen.

Wollen die Eltern das?

Das Deutsche Kinder- und Jugendinstitut hat 2018 eine Studie veröffentlicht. Fast drei Viertel aller Eltern eines Grundschulkindes haben danach einen Betreuungsbedarf für ihren Nachwuchs. Natürlich auch während der Ferien. Wer kann sich schon 13 Wochen Urlaub nehmen, um in den Ferien für seine sechs- bis zehnjährigen Kinder zu Hause zu sein?

Sind die Grundschüler mit so viel Schulzeit pro Tag nicht überfordert?

Natürlich kann das vorkommen. Wenn die traditionelle Schule nur um drei bis vier Stunden verlängert wird, wäre das eine Katastrophe. Aber eine Ganztagsschule, an der alle Kinder den ganzen Tag zusammen sind, bietet Chancen für ganz andere Formen des Lernens und Lebens. Statt des oftmals starren Systems von Schule kann nun ein beweglicher Tages- und Wochenrhythmus gestaltet werden. Ein Wechsel von Lernen und Freizeitaktivitäten, von Ruhe und Bewegung, von Anstrengung und Entspannung – und mit einer Mittagspause, in der Kinder und Erwachsene Zeit zum gemeinsamen Essen und Chillen haben. Im Kindergarten sind acht Stunden oft selbstverständlich.

Gibt es die Möglichkeit, als offene oder gebundene Schule zu arbeiten?

Es gibt vier Möglichkeiten, wie in einer Kommune das Recht auf Ganztagsförderung umgesetzt werden kann. Erstens: Eine zentrale Stelle für die Kinder aller Grundschulen, die dieses Recht in Anspruch nehmen wollen. Das heißt: Alle Kinder müssen nach dem Unterricht dort hingebracht werden. Die Ganztagsmitarbeiter müssen dann mit allen Schulen in einem engen Kontakt stehen, um abzuklären, wie Förderung und Bildung in Ergänzung zum schulischen Unterricht stattfinden können. Aus meiner Sicht ein Modell, das zum Scheitern verurteilt sein wird. Ich bin sehr froh, dass dieses Modell in Wildeshausen nicht zur Debatte steht.

Zweitens: In der Schule schließt sich an den Vormittagsunterricht ein Nachmittagsangebot an, das für die angemeldeten Kinder von den Ganztagsmitarbeitern gestaltet wird. Auch hier wird das Recht auf Bildung und Förderung nur eingelöst werden können, wenn es eine enge Beratung und Abstimmung mit allen Beteiligten gibt. Beratungszeit muss auch in den Arbeitszeiten eingeplant sein.

Drittens: Alle Schüler einer Schule nehmen verpflichtend am Ganztag teil. Damit kann dieser rhythmisiert gestaltet werden. Es gibt vormittags Arbeits- oder Neigungsgruppen, und auch am Nachmittag gibt es Unterricht. Alles kann viel entspannter ablaufen. Alle haben genügend Zeit zum Lernen und Leben. Und es gibt keine Hausaufgaben mehr. Auch davon werden die Eltern entlastet.

Die vierte Möglichkeit ist eine Mischform: An zwei oder drei Tagen pro Woche ist der Ganztag verpflichtend für alle, an den anderen Tagen nur für die angemeldeten Kinder. Ein Kompromiss.

Müssen alle Grundschulen in Wildeshausen dieses Angebot vorhalten?

Die Entscheidung, welche Schule welche Form des Ganztages anbietet, fällt die einzelne Schule in Abstimmung mit der Schulverwaltung. Über ihre Gremien haben auch die Eltern dabei ein Wörtchen mitzureden.

Halten Sie es für sinnvoll, beide Angebote in der Stadt zu unterbreiten, oder präferieren Sie eine Schulform?

Ich bevorzuge ganz klar die gebundene, rhythmisierte Ganztagsschule. Alle Untersuchungen zeigen, dass dadurch in der schulischen Bildung und Erziehung ein deutlicher Qualitätssprung gemacht werden kann. Unsere Kinder profitieren von einer guten Ganztagsschule. Dazu müssen sich die Schulen aber ab sofort vorbereiten. Bis zum Start sind nur noch drei Jahre Zeit.

Würden unterschiedliche Angebote auch Auswirkungen auf Schuleinzugsbezirke haben, da Eltern diese frei anwählen könnten?

Wenn die Schulen unterschiedliche Formen anbieten, haben die Eltern die Wahl und müssen gegebenenfalls den Schuleinzugsbereich für das Kind wechseln können. Das sollte uns aber nicht davon abhalten, die besten Angebote für unsere Mädchen und Jungen und auch für die Eltern zu schaffen. Pädagogische Konkurrenz hat noch nie geschadet, finde ich.

Viele Schulen befürchten, dass sie nicht genügend Fachkräfte für die Ganztagsförderung erhalten. Teilen Sie diese Meinung?

Der Personalmangel wird auch vor den Ganztagsschulen nicht Halt machen.

Was wäre zu tun?

In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und den Volkshochschulen sollten kurzfristig Ausbildungs-, Qualifizierungs- oder Zertifizierungskurse für Ganztagsmitarbeiter entwickelt, angeboten und durchgeführt werden.

Auch zusätzliche Räume sind wohl erforderlich. Mit einer neuen Mensa ist es da ja nicht getan, oder?

Natürlich braucht es ein sinnvolles Raumkonzept. Seit zwei Jahren wissen wir das. Jetzt wird es natürlich eng. Aber wenn es eine verlässliche Zukunftsplanung gibt, kann man für eine gewisse Zeit auch mit Übergangslösungen leben. Wenn man nur vertröstet wird, schwindet die Motivation, und dann fehlen nicht nur die Räume, sondern noch mehr Pädagogen und Erzieher.