„Kurzschlussreaktion“: Angeklagter legt nach Streit Brand in Garage

Aus dem Gericht: Beziehungsstreit eskaliert

+ © Lindemann Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. © Lindemann

Das Amtsgericht Wildeshausen hat einen 28-Jährigen am Montag wegen vorsätzlicher Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Der geständige Angeklagte hatte eingeräumt, im Sommer 2017 die Doppelgarage am gemeinsam mit seinem Lebensgefährten bewohnten Haus in der Kreisstadt angezündet zu haben, um ihm eins auszuwischen.