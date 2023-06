„Oldenburger Hundehütte“: Bewusste Fehlinformation vor und nach dem Abbruch?

Von: Dierk Rohdenburg

Nur noch Schutt: die „Oldenburger Hundehütte“ an der Bahnhofstraße. © dr

Ein Kommentar zu den Geschehnissen rund um den Abbruch des Hauses an der Bahnhofstraße in Wildeshausen:

Der Aufschrei und die Kritik an den Eigentümern der Immobilie Bahnhofstraße 20 war groß, als die „Oldenburger Hundehütte“ am 31. Mai in Trümmern lag. Auch unsere Zeitung hat den mutmaßlich illegalen Abbruch des Gebäudes kritisiert, allerdings ohne eine Auskunft von den Besitzern erhalten zu haben, die wir selbstverständlich angefragt hatten.

Der Abbruch war in der Tat illegal, wie sich nun herausstellt. Offenbar war die Verbotsverfügung des Landkreises zu einem Zeitpunkt bei dem Rechtsanwalt der Eigentümer gelandet, als niemand mehr reagieren wollte oder konnte.

Kommunikation offenbar komplett missglückt

Ganz offensichtlich ist der Wunsch der Stadt, das Gebäude zu erhalten, aber auch nie persönlich gegenüber den Eigentümern kommuniziert worden. Glaubt man dem Planer sowie den Eigentümern, hat der Fachbereich Bau der Stadt Wildeshausen sowohl dem Abbruch als auch den Neubauplänen so lange zugestimmt, bis es plötzlich Anfang März einen Beschluss des Verwaltungsausschusses gab, die historischen Gebäude an der Bahnhofstraße erhalten zu wollen.

Es ist schon sehr fragwürdig, dass das Projekt ein Jahr lang verwaltungsintern befürwortet wurde, ohne dass ein Ausschuss Kenntnis davon erhielt. Die Politik hatte im gleichen Zeitraum mit Wildeshausen 2030+ ein Konzept erstellt, um stadtbildprägende Häuser zu erhalten. Ebenso erstaunlich ist, dass die Stadtverwaltung noch am 31. Mai mitteilte, nichts von dem geplanten Abriss gewusst zu haben, obwohl die Ankündigung schriftlich vorgelegen haben soll.

Geradezu skandalös ist, dass die Politik nach Informationen unserer Redaktion sogar im Nachhinein von der Stadtverwaltung nicht zweifelsfrei erfahren hat, wer wann was entschieden hat und ob das geplante Bauprojekt mit dem derzeit gültigen Bebauungsplan in Einklang zu bringen ist. Das haben die Investoren nun in einem Schreiben dargelegt, das von ihnen offenbar bewusst dem Stadthaus vorenthalten wurde. Man darf gespannt sein, wie die Verwaltung nun ihr Verhalten vor und nach dem Abbruch rechtfertigt.