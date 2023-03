Bewohnerwechsel im Nest über den Wildeshauser Marschwiesen: Nilgänse raus, Storch rein

Von: Dierk Rohdenburg

Geschlüpft: Die Nilgänse haben das Storchennest über den Marschwiesen verlassen. © Kramer

Der Storch ist wieder in Wildeshausen gesichtet worden.

Wildeshausen – Bewohnerwechsel in den Wildeshauser Marschwiesen. Bis vor rund zwei Wochen haben in dem Storchennest in der Nähe der Harpstedter Straße Nilgänse ihren Nachwuchs ausgebrütet. Die Küken sind allerdings mittlerweile in die Tiefe gehüpft und dann mit den Eltern auf die Gräben verschwunden. Seit rund einer Woche lässt sich dort aber nun wieder ein Storch sehen, der im Nest alles für das Brutgeschäft vorbereitet.

Höchstwahrscheinlich handelt es sich um das Männchen, das in den vergangenen zwei Jahren mit einem Weibchen erfolglos das Brutgeschäft ausgeführt hat. Vor zwei Jahren waren die Jungen wohl wegen eines Starkregens im Nest unterkühlt und gestorben. Auch im vergangenen Jahr fanden Naturschützer im Nest nur noch ein totes Küken. Es wurde die Vermutung geäußert, dass das Nahrungsangebot nicht ausreichte, beweisen ließ sich das aber nicht. Das scheint die Störche aber wohl nicht davor abzuschrecken, es noch einmal zu versuchen. Traditionell kehrt das Männchen wenige vor dem Weibchen aus dem wärmeren Süden zurück. Mit Nachwuchs wäre bei guter Witterung im April zu rechnen. Sollte diesmal die Aufzucht von Jungen gelingen, wäre das der erste Bruterfolg in Wildeshausen nach Jahrzehnten.