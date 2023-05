Polizisten getreten und beleidigt

Bewährungsstrafe für Tat in Wildeshausen

+ © dr Der Angeklagte kann sich nicht an seine Taten erinnern. © dr

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach vielen Vorstrafen hatte der Angeklagte sein Leben in den Griff bekommen. Doch beim Geburtstag seiner Mutter rastete er komplett aus.

Wildeshausen – Er wollte eigentlich nur den Geburtstag seiner Mutter in Wildeshausen feiern. Aber als er am nächsten Morgen gefesselt auf einem Bett im Krankenhaus in Delmenhorst aufwachte, konnte sich der 38-Jährige an nichts mehr erinnern. Mithilfe zweier Polizisten gelang es am Freitag beim Amtsgericht in der Kreisstadt, die Erinnerungslücken des Großenkneters zu schließen. Offenbar war er völlig durchgedreht, hatte die Beamten beleidigt und getreten. Dafür verurteilte ihn die Richterin zu einer Haftstrafe von vier Monaten – ausgesetzt zur Bewährung. Zudem muss er 1 000 Euro an einen Polizeifonds bezahlen.

Kurz zur Vorgeschichte: Der 38-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt. Er hat 15 Voreintragungen im Bundeszentralregister, ist schon mehrfach wegen Beleidigung und Widerstands gegen Polizisten aufgefallen. Auch mit Alkohol hatte er so seine Probleme. Allerdings hatte er sein Leben vor acht Jahren in den Griff bekommen und war nicht mehr straffällig geworden. Dann kam der Geburtstag der Mutter. Der 38-Jährige, der eigenen Angaben zufolge nur noch sehr selten trinkt, hatte sich in Wildeshausen mit seiner Familie getroffen und etwas Schnaps konsumiert. In Verbindung mit verschiedenen Schmerzmitteln wegen eines Rückenleidens führte das offenbar zu einem gefährlichen Zustand, obwohl er nur 1,1 Promille intus hatte.

Als seine Mutter geschubst wird, rastet der Angeklagte aus

Weil sich angeblich zwei Gruppen am Westertor in Wildeshausen prügeln sollten, war die Polizei am Abend des 26. März 2022 mit zwei Wagen angerückt. Das Geschehen hatte sich auf die Ahlhorner Straße verlagert, wo die vier Beamten versuchten, die Situation zu beruhigen. Dabei regte sich der Angeklagte laut Schilderung der Polizisten dermaßen auf, dass sie ihn zu Boden brachten, fesselten und in ihren Bulli schafften. Dabei trat und schlug er um sich. Richtig aggressiv wurde er, als seine Mutter sich Zugang zum Wagen verschaffen wollte und von den Beamten weggeschubst wurde. Der 38-Jährige trat einen der Polizisten mit dem Fuß gegen die Brust und beleidigte die Ordnungshüter am laufenden Band.

Die Männer fixierten den Großenkneter schließlich komplett und fuhren nach Delmenhorst. Bei der neuen Polizeiwache in Wildeshausen passten die Schlüssel der Zellen damals nicht (wir berichteten). Während der Fahrt habe der 38-Jährige so laut geschrien, dass sie nicht mal funken konnten, erinnerten sich die Beamten. Nach der Ankunft setzte sich die Schimpftirade fort. Allerdings kollabierte der Großenkneter irgendwann und wurde ins Krankenhaus gebracht.

„Ich wollte mich entschuldigen, dass ich so durchgedreht bin“, sagte der Mann jetzt zu den Beamten. „Das ist nett. Aber das kommt ein bisschen spät. Wenn es einem wirklich leidtut, dann entschuldigt man sich früher und nicht erst ein Jahr später bei der Gerichtsverhandlung“, entgegnete einer der Polizisten.