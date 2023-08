Bewährung für Angriff auf Polizisten

Von: Ove Bornholt

Teilen

Die Richterin sah die Schuld des Angeklagten als erwiesen an. © dr

Der Angeklagte hatte gezielt nach den Beamten getreten. Die wollten ihn eigentlich nur für eine Blutprobe mit zur Wache nehmen.

Großenkneten/Wildeshausen – Eine völlig aus dem Ruder gelaufene Trunkenheitsfahrt war am Mittwoch Gegenstand einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Wildeshausen. Ein 35-jähriger Großenkneter musste sich wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung verantworten. Unter anderem sollte er einem Polizisten gegen das Knie getreten haben. Das Gericht verurteilte den Mann wegen der Vorwürfe zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Und er muss 600 Euro an den verletzten Beamten zahlen. Im Verlauf des Prozesses ging es allerdings auch um das Verhalten der Polizisten. Der Verteidiger sprach davon, dass „es keine normale Verhaftungssituation“ war.

Der Vorfall ist schon eine Weile her. In einer Januarnacht vor drei Jahren war der Angeklagte unter Alkohol- und Cannabiseinfluss Auto gefahren. Die Polizei hatte einen Hinweis bekommen. Beamte trafen den Mann an seiner Wohnanschrift in Großenkneten an und wollten ihn mit nach Wildeshausen nehmen, um eine Blutprobe zu entnehmen. Der Alkoholgehalt betrug 1,4 Promille.

Betrunken heftig Widerstand geleistet

Der 35-Jährige kooperierte nur widerstrebend. Er stieg hinten in den Streifenwagen ein. Mit einem Beamten saß er auf der Rückbank. Der Beifahrersitz blieb frei. Schon kurz nach dem Fahrtantritt soll er sich jedoch stark gewehrt haben. Er habe in den Arm des Fahrers gegriffen, versucht, die Türen zu öffnen und auszusteigen, schilderten die zwei Polizisten. Letzteres gelang ihm, sodass das Auto in der Nähe der Wohnung stoppte. Die zwei Beamten stiegen ebenfalls aus und rangelten mit dem Mann.

Der Angeklagten räumte die Vorwürfe „im Groben“ ein, bestritt aber viele Details. „Ich wollte mich mit niemandem prügeln, sondern einfach nur auf meine Frau warten“, so der 35-Jährige. Als er mit den zwei Beamten rangelte, wurde die Situation offenbar recht unübersichtlich. Da der Funkkontakt abgebrochen war, hatte das Revier zwei zusätzliche Streifenwagen geschickt. Darin saß unter anderem ein 32-jähriger Beamter. Er sagte aus, selbst zu viert sei es extrem schwer gewesen, den laut schreienden Großenkneter, der von eher kleiner Statur ist, unter Kontrolle zu bringen. Er habe gestrampelt und versucht, sich zu befreien. Letztlich hätte man sich auf die Arme und Beine des Mannes aufgeteilt, ihn am Boden fixiert und es geschafft, Handschellen anzulegen. Er habe sich auf die Beine gesetzt, damit der Mann nicht mehr treten konnte, so der rund 100 Kilogramm schwere Beamte.

Minutenlange Schmerzensschreie

Was die Polizisten nicht wussten: Der Angeklagte hatte ein paar Monate zuvor einen Arbeitsunfall gehabt, war von einer Leiter gefallen, wobei sich das Bein zwischen zwei Sprossen verhakt hatte. Dabei hatte er eine Kreuzbandverletzung erlitten, die operiert werden musste. Und als sich der Beamte auf seine Beine setzte, schrie der Mann wie am Spieß. Das belegen auch Videos, die Passanten von der Maßnahme gemacht haben. Sie wurden im Gerichtssaal abgespielt. Minutenlang war zu hören, wie der Angeklagte laute Schmerzensschreie ausstößt.

Der 32-jährige Polizist berichtete, der Mann habe schreiend auf die Operation und seine Schmerzen hingewiesen. Daraufhin habe er die Beine freigegeben, so der Beamte. Diese Gelegenheit habe der Angeklagte genutzt, um auf die umstehenden Polizisten einzutreten. Dabei sei er am Knie getroffen worden. Der 32-Jährige war zwei Wochen krankgeschrieben und hatte insgesamt rund einen Monat Schmerzen. Zivilrechtlich sollen 1500 Euro Schmerzensgeld eingefordert werden.

Der Staatsanwalt forderte fünf Monate Haft, zur Bewährung ausgesetzt. „Was aus so einer banalen Trunkenheitsfahrt werden kann“, wunderte er sich. Die Beamten hätten rechtmäßig gehandelt. Natürlich habe der Angeklagte Schmerzen erlitten. „Aber wer sich wehrt und Widerstand leistet, muss auch damit rechnen, dass die Gegenseite Gewalt anwendet.“

Der Verteidiger ging hingegen nur von einer Widerstandshandlung und einer fahrlässigen Körperverletzung aus. Sein Mandant habe nicht kooperiert, gab er zu. Infolge der Maßnahmen der Polizei habe er dann aber „exorbitante Schmerzen“ erlitten. Einen gezielten Tritt gegen das Knie des 32-jährigen Beamten konnte der Anwalt nicht erkennen. Vielleicht habe der Angeklagte auch nur das Bein gestreckt.

Für die Richterin war jedoch klar, dass der 35-Jährige gezielt Polizisten verletzen wollte. Auch die anderen Vorwürfe sah sie als erwiesen an. „Wenn sich jemand bei einem Polizeieinsatz über längere Zeit so massiv widersetzt, nimmt er billigend in Kauf, dass die Beamten dabei verletzt werden.“ Diese hätten rechtmäßig gehandelt. Besonders bitter in ihren Augen: Bei dem Großenkneter sei keinerlei Reue zu beobachten. „Das ist ein Armutszeugnis.“