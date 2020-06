Bewährung für obdachlosen Dieb

Urteil eine Woche nach den Taten

Wildeshausen – Am 26. Mai erwischt, eine Woche später verurteilt: Der 31-jährige Obdachlose, der am Montag und Dienstag vergangener Woche im Famila-Markt am Westring in Wildeshausen Waren im Wert von insgesamt gut 700 Euro gestohlen hat, ist am jetzigen Dienstag zu einer Haftstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt worden. Das beschleunigte Verfahren kann bei Personen ohne festen Wohnsitz angewendet werden.