Betrunkener schießt in Wildeshausen mit Schreckschusspistole

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © Fotostan/K. Schmitt/imago (Symbolbild)

Ein stark betrunkener Mann hat in Wildeshausen mit einer Schreckschusspistole geschossen. Seine Wohnung wurde durchsucht.

Wildeshausen – Eine Zeugin hatte am Mittwoch, 31. Mai, gegen 13:20 Uhr die Polizei verständigt, weil sie an der Gartenstraße in Wildeshausen Schüsse gehört hatte. Die alarmierten Polizeibeamten stellten auf einer Auffahrt abgefeuerte Kartuschen von Schreckschusswaffen fest.

Für die Abgabe der Schüsse war ein Mann verantwortlich, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder in seiner Wohnung befand und auf Klingeln und Klopfen nicht reagierte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung. In dieser trafen die Beamten auf den stark alkoholisierten Bewohner und fanden neben zwei Schreckschusspistolen und Munition auch geringe Mengen Marihuana. Die Beamten beschlagnahmten die Gegenstände und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Jugendlicher Rollerfahrer flieht vor der Polizei

Ein jugendlicher Rollerfahrer ist am Mittwoch, 31. Mai, gegen 17:50 Uhr in Ganderkesee vor der Polizei geflohen. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Rollerfahrer befuhr zunächst die Grüppenbührener Straße und sollte im Brüninger Weg gestoppt werden, weil das Kennzeichen am Roller abgeknickt war. Die Signale zum Halten missachtete der Fahrer, beschleunigte den Roller und verhinderte durch das Fahren in Schlangenlinien, dass ihn die Beamten überholen konnten. Während der Flucht vor der Polizei gefährdete er am Bogenweg eine Radfahrerin und an der Straße „Am Acker“ einen Radfahrer. Außerdem missachtete er eine rote Ampel und überfuhr den Schulhof des Gymnasiums mit hoher Geschwindigkeit, obwohl dort Kinder spielten. Dort brachen die Beamten die Verfolgung auch ab.

Der Fahrer wurde im weiteren Verlauf ermittelt. Bei ihm handelte es sich um einen 15-Jährigen aus Delmenhorst. Zeugen, insbesondere die erwähnten Radfahrer, werden gebeten, sich unter 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.