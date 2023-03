Betrunkener liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Landkreis – Eine kilometerlange Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein betrunkener Autofahrer in der Nacht zu Donnerstag auf der A1 von Groß Ippener über Wildeshausen bis nach Cloppenburg. Dort wurde er gestellt.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn wollten den Autofahrer am Mittwoch gegen 21.50 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener kontrollieren. Dafür fuhren sie an dem Opel vorbei und gaben das Signal zum Folgen. In Höhe der Zufahrt zum Parkplatz in Groß Ippener wechselte der Fahrer aber auf den linken Fahrstreifen und beschleunigte auf der Autobahn.

Flucht mit 200 Stundenkilometern über die Autobahn 1

Wie die Polizei berichtet, wurden umgehend Streifenwagen zur Unterstützung angefordert. Mit einer Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern flüchtete der Mann über die Autobahn 1 an den Anschlussstellen Wildeshausen vorbei und verließ diese erst im Dreieck Ahlhorn über die Anschlussstelle Ahlhorn-Süd. Über die Ortschaften Gartherfeld, Halen und Höltinghausen setzte er die Flucht in Richtung Cloppenburg fort und missachtete dabei sämtliche Verkehrsregeln. Im Stadtgebiet von Cloppenburg gelang es den Polizeibeamten schließlich, das Fahrzeug zu stoppen. Dabei entstanden weder Sachschäden, noch wurden Personen verletzt.

Autofahrer hat einen Atemalkoholwert von 2,03 Promille

Im Auto saß ein 50-jähriger Mann aus Cloppenburg, der deutlich nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Wert von 2,03 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Ein Führerschein konnte allerdings nicht mehr beschlagnahmt werden, weil der 50-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war.