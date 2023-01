Sturzbetrunkener Lasterfahrer parkt direkt vor Polizei-Dienststelle

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Polizei zog einen stark betrunkenen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr. © imago/Symbolbild

Auf Rast- und Parkplätzen an der A1 bei Wildeshausen wurden Leitplanken niedergewalzt. Der Verursacher war so betrunken, dass er nicht allein aussteigen konnte.

Wildeshausen – Die Autobahnpolizei hat am Samstag auf der A 1 bei Wildeshausen einen total betrunkenen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen. Laut Bericht der Polizeipressestelle von Montag hatte der 47-Jährige ab 13.45 Uhr zwei Verkehrsunfälle auf der Autobahn verursacht und sich von den Unfallstellen entfernt. Der erste Schaden wurde von Beamten der Autobahnpolizei an der Ausfahrt zur Tank- und Rastanlage Wildeshausen entdeckt. Dort war die Schutzplanke beschädigt. Zudem lag aufgewühltes Erdreich auf der Fahrbahn. Bei der Suche nach dem Verursacher entdeckten die Polizisten an der Zufahrt zu einem Parkplatz vor dem Dreieck Ahlhorn eine komplett niedergedrückte Schutzplanke. Auf der Fahrbahn hatte sich Diesel ausgebreitet. Der Verursacher konnte schließlich vor der Polizeidienststelle in Ahlhorn angetroffen werden.

Der Fahrer des Lastwagens mit Anhänger war so betrunken, dass er es ohne fremde Hilfe nicht aus seiner Fahrerkabine schaffte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Der Vorfall wurde der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorgetragen. Auf Antrag ordnete ein Richter die Beschlagnahme des Führerscheins und die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung an.

Weitere Polizeimeldung

Unbekannte Personen sind am vergangenen Wochenende in die Grundschule Heide eingebrochen. Diebesgut haben sie nicht erlangt. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Freitag, 13. Januar, 20 Uhr, bis Montag, 16. Januar, 6.40 Uhr, warfen sie mit einem Stein ein Fenster ein und gelangten so in das Schulgebäude. Das weitere Vorgehen wurde durch verschlossene Innentüren verhindert, weshalb auch kein Diebesgut erlangt wurde.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen auf dem Schulgelände geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.