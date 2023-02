Betrunkener Autofahrer tritt nach Polizist und muss in die Ausnüchterungszelle

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © dpa/Symbol

Wildeshausen – Ein betrunkener Autofahrer zeigte sich auf der A1 zwischen Wildeshausen und Alhorner Dreieck wenig kooperativ und verbrachte die Nacht in einer Ausnüchterungszelle.

Verkehrsteilnehmer meldeten am Sonntag gegen 1.45 Uhr ein Fahrzeug aus Kleve (NRW), das von Wildeshausen aus in Richtung Autobahn in deutlicher Schlangenlinie fahren sollte. Ein ziviler Streifenwagen des Polizeikommissariats Wildeshausen folgte dem Fahrzeug, das mittlerweile an der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Osnabrück auf die Autobahn gefahren war.

Kurz vor dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Außenschutzplanke. Der Wagen blieb auf dem Standstreifen stehen.

Tritt in Richtung eines Polizisten

Bei der Kontrolle des 61 Jahre alten Mannes mit Wohnsitz in Kleve stellen die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Die Durchführung eines Atemalkoholtests scheiterte aufgrund der Alkoholisierung des 61 Jahre alten Manns. Zudem war er an der Unfallstelle sehr unkooperativ und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Dabei trat er mit dem Fuß in Richtung der Beamten, die diesem Tritt noch ausweichen konnten.

Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet. Die Blutentnahme wurde auf der Dienstelle in Wildeshausen durchgeführt. Anschließend wurde der Mann zum Schutz der eigenen Person in Gewahrsam genommen. Der Schaden, der bei dem Verkehrsunfall entstanden ist, wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Unfall, weil Frau einem Tier ausweichen wollte

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich gegen 0.05 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta in Fahrtrichtung Osnabrück ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Gemarkung Bakum, Landkreis Vechta.

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin aus dem Landkreis Vechta befuhr den Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Osnabrück und wollte einem Tier ausweichen. Dabei kam sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern, stieß gegen die Mittelschutzplanke und blieb dann unbeleuchtet auf dem Hauptfahrstreifen stehen. Ein nachfolgender 66 Jahre alter Autofahrer aus Osnabrück konnte dem Wagen der Frau nicht mehr ausweichen und stieß mit dem unbeleuchteten Fahrzeug zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die 19 Jahre alte Frau schwer und der 66 Jahre alte Mann leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 12.000 Euro geschätzt.