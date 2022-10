Betrunkener Autofahrer auf der Delmenhorster Straße in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizeibeamten hatten einen guten Riecher bei ihrer Kontrolle. © dpa

Wildeshausen – Mit 1,95 Promille Alkohol im Atem war ein Autofahrer auf einem Tankstellengelände in Wildeshausen absolut nicht mehr fahrtüchtig.

Am Freitag gegen 1.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen Wagen der auf der Delmenhorster Straße unterwegs war. Bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Fahrzeuginneren feststellen. Folglich wurde mit dem Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,95 Promille ergab.

Der 26-jährige Fahrer aus dem Landkreis Oldenburg musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Weitere Polizeimeldungen:

Leichte Verletzungen erlitt ein achtjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 13.25 Uhr in Ganderkesee. Das Mädchen aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr mit ihrem Fahrrad den linksseitigen Radweg der Urneburger Straße in Richtung Oldenburger Straße. Zeitgleich fuhr eine 47-jährige, ebenfalls aus Ganderkesee stammende Frau mit einem Kleintransporter rückwärts von einem dortigen Grundstück auf die Urneburger Straße. Dabei übersah sie die Achtjährige, sodass es zwischen dem Mädchen und dem Aufbau des Transporters zum Zusammenstoß kam.

Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich vor Ort um die leichten Verletzungen des Mädchens und transportierten sie anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Überfall auf eine Massagepraxis

Die Polizei sucht nach einem Mann, der rund 800 Euro in einer Thai-Massagepraxis in Wildeshausen gestohlen hat. Zudem gab es einen Busunfall am Kreisel Visbeker Straße.

Die bislang unbekannte Person hat am Mittwoch gegen 17.50 Uhr die Praxisräume betreten und laut Polizeiangaben eine Mitarbeiterin am Tresen abgelenkt. Dabei griff der Mann in eine Schublade und zog sich die Geldtasche mit den Tageseinnahmen heraus.

Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Praxismitarbeiterin beschrieb den Mann als ungefähr 35 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß. Er ist schlank, trug einen Drei-Tage-Bart mit dunklen Stoppeln, eine schwarze Schirmmütze auf dem Kopf, eine schwarze medizinische Maske vor dem Mund sowie eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe.

Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Unfall im Kreisverkehr

Zu einem Unfall mit einem Linienbus kam es nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 8.35 Uhr in Wildeshausen. Eine 50-Jährige aus der Gemeinde Dötlingen fuhr mit dem Bus in den Kreisverkehr an der Visbeker Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 26-jährigen Opelfahrers aus Wildeshausen. Der Schaden beträgt 8.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Gelber VW stark beschädigt

Ein auffälliger Kleinwagen ist am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Discount-Marktes an der Straße Stöverskamp in Hude beschädigt worden. Ein möglicher Verursacher gab sich nicht zu erkennen, die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Die Geschädigte hatte ihren gelben VW um 8.30 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes geparkt. Als sie um 9 Uhr zum Wagen zurückkehrte, stellte sie erhebliche Schäden am linken, vorderen Kotflügel fest. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3.000 Euro. Vermutlich waren diese beim Ein- oder Ausparken eines anderen Autos entstanden.

Wer Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.